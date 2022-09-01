▲ Subaru 推指定車款享 99.8 萬優惠 再贈 3 大購車豪禮

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日本原裝進口安全模範生 源自於SUBARU的極致安全信念

SUBARU獨有的駕馭自信 源自於永不妥協的造車基因

(註1: Level 2 泛指美國汽車工程師協會 (SAE) 所定義的 Level 2 自動駕駛技術，擁有同時作動 2 個以上之縱向與橫向的自動控制功能，並進行油門、轉向與煞車等智能控制。)





(註2: EyeSight為駕駛輔助系統，不保證在所有行駛條件下都能完美運作。駕駛人應盡責安全專心的駕駛，並遵守交通法規。系統實際效能取決於多項因素，例如車輛維護、天候、路況等。)



