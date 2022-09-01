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Subaru 推指定車款享 99.8 萬優惠 再贈 3 大購車豪禮

▲ Subaru 推指定車款享 99.8 萬優惠 再贈 3 大購車豪禮
▲ Subaru 推指定車款享 99.8 萬優惠 再贈 3 大購車豪禮

2GameSome - 有車賞

2022-09-01 17:25:00

花好月圓人團圓，SUBARU以極致安全的車款伴隨消費者安心返鄉過中秋。為讓更多消費者輕鬆坐擁操控性能與安全守護兼具的車款，SUBARU於9月份持續推出限時購車優惠方案，自9月1日起至9月30日止，入主跨界潮旅SUBARU XV即享99.8萬超值優惠價，再贈「盛夏FUN心玩3豪禮」，內含「360度環景影像系統」、「XV專屬智能行車紀錄器」、「紫外線負離子空氣濾清器」，本月入主不僅享有超值優惠，更因現車到港，消費者無需等待即可享受自信跨界生活。而SUBARU旗下熱銷的家庭運動休旅Forester亦同步開始23年式接單，並提供90萬48期高額0利率優惠。

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日本原裝進口安全模範生 源自於SUBARU的極致安全信念

SUBARU多年來為美國IIHS安全評鑑的常勝軍，該機構所公布的年度評鑑報告不僅深具公信力，更是全球消費者購車時的重要參考依據。自2013年以來，SUBARU累積在IIHS安全評鑑中獲得63次Top Safety Pick+進階安全首選最高評價的肯定，其中旗下家庭運動休旅Forester更連續16年獲得此殊榮。而跨界潮旅SUBARU XV於2022年IIHS安全評鑑結果中，在前方小面積偏位撞擊測試、前方一般偏位撞擊測試、側撞測試、車頂強度及頭枕防護測試中，均獲得"Good"最佳評分等級，並且連續11年獲得最佳安全首選車款的肯定，讓SUBARU XV兼備時尚外型與駕馭安全。

而Forester更搭載符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義Level 2*(註1)自動駕駛輔助技術的「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」*(註2)，9大功能中更包含「LCF車道維持置中系統」、「LDP車道偏離輔助系統」及「AES緊急自動轉向輔助系統」，而「PCB預防碰撞自動煞車系統」更結合轉彎緊急自動煞停輔助功能，可於轉向時偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車，並在必要時提供自動緊急煞車輔助，提供最高防禦的行車安全。

SUBARU獨有的駕馭自信 源自於永不妥協的造車基因

SUBARU旗下熱銷的休旅車款皆搭載同級唯一的「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」，以提供絕佳的駕駛操控性能。而「多模式X-MODE脫困科技附HDC陡坡緩降系統」，搭配SAWD對稱式全時四輪驅動的加持，讓駕駛者行駛於泥地、沙地等崎嶇路面時也能輕鬆脫困、如履平地，提供消費者與眾不同的戶外生活體驗。

SUBARU九月份超值購車優惠即日起全面開跑，敬邀全台消費者親臨鑑賞，體驗唯有開過才懂的駕馭樂趣。

(註1: Level 2 泛指美國汽車工程師協會 (SAE) 所定義的 Level 2 自動駕駛技術，擁有同時作動 2 個以上之縱向與橫向的自動控制功能，並進行油門、轉向與煞車等智能控制。)

(註2: EyeSight為駕駛輔助系統，不保證在所有行駛條件下都能完美運作。駕駛人應盡責安全專心的駕駛，並遵守交通法規。系統實際效能取決於多項因素，例如車輛維護、天候、路況等。)

車型

建議售價（萬）

優惠方案

優惠價（萬）

好禮贈送

22MY XV

2.0 i-S ES

$102.8

$99.8

  1. 盛夏FUN心玩3豪禮：
  1. 360度環景影像系統
  2. XV專屬智能行車紀錄器
  3. 紫外線負離子空氣濾淨器
  1. 原廠5年或12萬公里延長保固
23MY Forester

2.0 i-L ES

$125.8



  1. 90萬48期0利率
  2. 原廠5年或12萬公里延長保固
2.0 i-S ES

$135.8



23MY Outback

2.5 i-T ES LITE

$159.8



  1. 原廠5年或12萬公里延長保固
2.5 i-T ES

$162.8



23MY BRZ

2.4 MT

$162.8



  1. 原廠5年或12萬公里延長保固
2.4 AT ES

$166.8



23MY Solterra

單色

$179.8




雙色

$181.8



1. 22MY XV促銷方案僅限於91日起下訂，並於930日前完成領牌適用。

2. 23MY Forester, 23MY Outback, 23MY BRZ, 23MY Solterra方案僅限於91日至930日前完成下訂適用。

3. 各車款建議售價及優惠價格資訊詳情依展示中心與經銷商現場公告為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。

4. 規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留規格配備變更或停用之權利。

5. 台灣速霸陸保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。更多詳情，請向SUBARU授權經銷商洽詢。

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