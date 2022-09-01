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雙車型、雙動力 Audi 釋出 A7 Sportback 23 年式車型販售編成與售價

▲ 雙車型、雙動力 Audi 釋出 A7 Sportback 23 年式車型販售編成與售價
▲ 雙車型、雙動力 Audi 釋出 A7 Sportback 23 年式車型販售編成與售價

2GameSome - 有車賞

2022-09-01 17:25:00

四環品牌持續實踐產品在地化策略，針對2023年式豪華陣容再推新成員Audi A7 Sportback引進全新動力55 TFSI quattro，以迷人的四門Coupé車型展露霸氣跑格融入優雅流線的曲線身段，打造狂野的極致美感。融合四環品牌最先進的造車工藝與超越同級的新世代動力科技，即日起美型Coupé轎跑Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line運動版正式登場，建議售價為408萬元，為豪華轎跑市場再添風潮！

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四環品牌最迷人的美型轎跑車 全新動力正式登場

台灣奧迪今日針對旗下Audi A7 Sportback車系推出全新動力55 TFSI quattro車型，以融合四門 Coupé 轎跑車流線曲線，結合跑旅機能性獲得了車壇最美豪華轎跑的美名。最吸睛的動感曲線和迷人車側身線無疑是A7 Sportback的設計精髓所在，即便處於靜止狀態依舊能夠感受到強烈的動感姿態。

在科技方面，視覺張力滿載的HD Matrix高階矩陣式 LED 極光頭燈組與quattro ultra智慧型恆時四輪傳動系統列為全車系標準配備，Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line 運動版則搭載先進3.0升雙渦輪增壓V6引擎，提供340 hp最大動力輸出，搭配S-tronic七速自手排變速箱及跑車化懸吊，透過精準的傳輸效率展現更優異的性能表現，極速可達250 km/h。針對全新55 TFSI quattro S line 運動版於外觀設計更增添運動化氣息，搭載S line 跑車套件及專屬跑格化S line外觀套件，在精悍內斂的雙重加持下搭載20吋鋁圈，展露運動性格與優雅氣韻的極致魅力 ; 內裝鋪陳上，則透過黑色頂蓬､ 附 S印記的跑車化座椅､ S line門檻踏板 ､不鏽鋼踏板等提供更熱血澎湃的視覺滿足感與駕馭樂趣 ! 四環美型轎跑Audi A7 Sportback同步搭載豐富完備的頂尖安全科技包含公路行車輔助、都會行車輔助及智慧停車輔助套件，給予最高規格的安全防護。

台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 表示：「延續品牌Vorsprung 策略，多元的產品陣容是品牌發展重點核心之一，今日我們針對Audi A7 Sportback品牌轎跑帶來全新成員Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro，為同級唯一提供3.0升V6 引擎動力，搭配迷人美型設計與頂尖車載科技，提升市場區隔性，以更豐富的車型組合，滿足豪華轎跑消費族群。」

台灣奧迪於2023年式增添新豪華成員， Audi A7 Sportback搭載全新動力55 TFSI quattro車型正式上市，建議售價408萬元，敬邀蒞臨Audi 全台授權展示中心，親臨體驗四環旗下迷人美型轎跑座駕，欲了解更多Audi A7 Sportback車系相關資訊，請洽Audi Taiwan官網，亦可透過官網客製化功能，打造專屬於您的豪華座駕。

2023 年式 Audi A7 Sportback 建議售價

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro 享馭版

NT$ 368 萬元

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line 運動版

NT$ 408 萬元

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