▲ 保時捷於德國科隆電玩展 Gamescom 展出 Vision Gran Turismo 全新塗裝車

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參觀者還可在保時捷與 Puma 展台進行遊戲體驗，以保時捷的賽車模擬器在虛擬賽道上測試自己的駕駛技術，甚至在Gran Turismo 7 遊戲中駕駛由 Vexx 設計的保時捷 Vision Gran Turismo。展區一角也設置了專區，讓參觀者了解該車的歷史與設計過程，Vexx 也展出了一些他目前的 NFT 作品。
保時捷行銷長 Rober Ader表示：「保時捷近年正穩定拓展電玩與電競的佈局，我們參與科隆電玩展更加體現了此一策略。推出首款專為虛擬世界打造的跑車 Vision Gran Turismo，是我們一項重要的里程碑，Vexx 也藉由彩繪為這輛車帶來全新樣貌，這展現了我們與創作者及藝術界對於彼此合作都充滿了熱情。」
「作為藝術家，能為保時捷創作全新設計是一個很特別的機會，」Vexx 說道，「這個外觀融合保時捷的品牌形象以及電玩主題，我相當興奮從現在起能夠在電玩遊戲中駕駛這輛車，這為我的彩繪帶來新的生命與形象。」
伴隨車輛展出，保時捷與 Puma 也展示一系列由 Vexx 所設計的時尚精品，包含球鞋、T恤和帽T等等，這些服飾搭配其他以 Vexx 風格所繪製的遊戲圖騰，以彩繪車的樣貌反覆運用作為其設計特色；重新設計的保時捷 Vision Gran Turismo Vexx版本也以1:18模型在保時捷商店中提供販售。