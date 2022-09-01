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保時捷於德國科隆電玩展 Gamescom 展出 Vision Gran Turismo 全新塗裝車

▲ 保時捷於德國科隆電玩展 Gamescom 展出 Vision Gran Turismo 全新塗裝車
▲ 保時捷於德國科隆電玩展 Gamescom 展出 Vision Gran Turismo 全新塗裝車

2GameSome - 有車賞

2022-09-01 17:25:00

德國科隆電玩展是全球最大的電玩展覽，保時捷於今年首度參展，在專門打造的現代化展區，展示保時捷與國際知名運動品牌 Puma 在電玩領域的合作。

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保時捷 Vision Gran Turismo是這次展出的重點，其外觀在展覽期間也有所改變，由擅長街頭藝術風格的藝術家 Vexx 在現場進行彩繪變身。2021 年 11 月首次亮相的 Vision Gran Turismo 是保時捷首款為電玩遊戲開發的概念車，自 2022 年 3 月開始，遊戲玩家們就可在 PlayStation 4 與 5 上的新款 Gran Turismo 7 遊戲中體驗到該車款。比利時藝術家 Vexx 是社群媒體上最知名的視覺藝術家之一，也是現代年輕設計師的典範。他也在自己的社群平台紀錄這次現場彩繪保時捷 Vision Gran Turismo 的過程。

參觀者還可在保時捷與 Puma 展台進行遊戲體驗，以保時捷的賽車模擬器在虛擬賽道上測試自己的駕駛技術，甚至在Gran Turismo 7 遊戲中駕駛由 Vexx 設計的保時捷 Vision Gran Turismo。展區一角也設置了專區，讓參觀者了解該車的歷史與設計過程，Vexx 也展出了一些他目前的 NFT 作品。

保時捷行銷長 Rober Ader表示：「保時捷近年正穩定拓展電玩與電競的佈局，我們參與科隆電玩展更加體現了此一策略。推出首款專為虛擬世界打造的跑車 Vision Gran Turismo，是我們一項重要的里程碑，Vexx 也藉由彩繪為這輛車帶來全新樣貌，這展現了我們與創作者及藝術界對於彼此合作都充滿了熱情。」

「作為藝術家，能為保時捷創作全新設計是一個很特別的機會，」Vexx 說道，「這個外觀融合保時捷的品牌形象以及電玩主題，我相當興奮從現在起能夠在電玩遊戲中駕駛這輛車，這為我的彩繪帶來新的生命與形象。」

伴隨車輛展出，保時捷與 Puma 也展示一系列由 Vexx 所設計的時尚精品，包含球鞋、T恤和帽T等等，這些服飾搭配其他以 Vexx 風格所繪製的遊戲圖騰，以彩繪車的樣貌反覆運用作為其設計特色；重新設計的保時捷 Vision Gran Turismo Vexx版本也以1:18模型在保時捷商店中提供販售。

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