大股東們管太多？大同王光祥澄清　並重申配股目標不變

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針對外界諸多質疑，王光祥回應，向所有的股東承諾，要在最短的時間內「發放股利」這點不變。大同去年賺36.7億元，EPS 1.57元，繳出20多年來最好的成績單，至今年第2季已連5季盈餘，但他指出因為還是有累虧，只有公司賺錢彌補虧損，才能發放股利。
王光祥表示，遵守公司治理，是最基本的要求，曾經來過大同的菁英都是100分，和大股東一樣，大家的方向一致都是為大同好，只是有人想慢慢走，大股東認為要大步走。他強調他本人及所有大股東，在大同不僅都不支薪，而且不會藉由關係人交易，從大同獲得任何不正當的利益，絕不會辜負股東們的期望。
至於外界近來對於方顧問的諸多報導，王光祥也澄清與事實不符。他說方顧問是他本人再三懇託，才答應幫忙。方顧問在長榮集團張榮發總裁身旁擔任顧問長達30年，在商業各界擁有深厚人脈，對大同的業務發展很有助益，幫公司爭取很多業績，這10個月來對大同的貢獻，只有大股東們最為了解。方顧問不計名利，但既然外界對他支領顧問費有所爭議，已不再領薪，希望外界不要再有誤解和負評。
王光祥表示，大同之前已停滯發展20年，這個曾經被認為是「下九流」的公司，也就是比第9級還要下一級，經過1年8個月的努力，現在提升到第4級，今年會再升為第2 級，明年將成為一流水準的公司，他們將在最快時間內努力實現配股目標，請各界拭目以待。
至於甫上任總經理的王金來則說，大同公司本身即擁有跨多產業之事業體，為台灣民營企業中罕見，大同在電力、新能源、資通訊及消費產業與子公司協同，發揮綜效，成為大同大艦隊，這是大同在產業界獨一無二的寶藏與競爭力，未來在組織重整、強化分工下，將適時投入資源，持續以創能、儲能、節能為大同發展方向。
王金來在會上也提出五項3大優先工程。首先，在母公司大同連5季獲利後，鞏固優化核心實力最為重要，目前的9大事業部將會整合優化成事業群，包含電力、新能源、系統整合以及消費電子事業群。同時，大同已是以產業控股之型態發展成大同集團，而集團子公司之業務規模目前在大同綜合財報上幾乎佔了50%，故擴大集團控股效益、推升大同大艦隊之經營績效也同等重要。
包含資產開發業的尚志資產、ICT 產業的精英電腦、系統整合業的大同世界科技以及新能源產業的大同智能。大同公司在產業控股的定位下，總公司將加強對子公司的管理與協助，並加速集團組織結構效能，包含規劃及評估華映除列、精英併表與大同智能擴展，期待在創新策略下，大同成為國家及企業數位與能源轉型推手，體現大同集團價值。
王金來表示，改變是一條必然的成長學習曲線，大同的改變是為了更好更進步的未來，在大同集團中，有產業雙星，如資源和科技；有科技雙星，如製造、整合；有兩大金山，如資產和能源；有兩大引擎，如創能與儲能；有兩大
核心，如重電及馬達；有兩大力腳，如精英與大世科，未來將運用雙引擎雙金山的資源優勢，擴大核心競爭力，讓大同成為穩定成長獲利的產業控股公司，確保全體股東與員工之最大利益。