「電視圈最強PT」1個月減重15kg 喊話成為第2個吳宗憲
節目《紳士任務》由藝人王陽明、鄭人碩領軍主持，這回來尋求協助的被改造者「懷德」，是《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》等各大電視節目御用場務班長，被封為「電視圈最強PT（打工）仔」，擁有明星夢的他，卻因為外貌和身材而無法踏出第一步，經過《紳士》主持群的鞭策，他一個月內減重15公斤，更從打工仔變成節目嘉賓，直接在攝影棚向吳宗憲喊話：「我想成為台灣第二個吳宗憲！」一掃過去的自卑心，衝勁十足。
現年35歲的懷德，在電視圈工作近20年，各大電視節目都有他的身影，最多一週甚至有7個節目找他協助場務工作，不少主持人、藝人都知道這號人物。懷德坦言嚮往走到幕前，但對自己落髮問題、身材沒有自信，也因為長時間投入工作，沒有特殊技能，若論才藝表演，頂多只有跳過啦啦隊，無法向製作單位開口自薦，眼看年紀越來越大，於是來《紳士任務》尋求改造，為自己的夢想努力一次。
為了一圓懷德的星夢，王陽明、鄭人碩直接致電《綜藝大熱門》製作單位，推薦懷德擔任節目嘉賓，但上節目必須要有才藝表演，於是2人建議懷德學會後空翻，重新挑戰啦啦隊表演，但懷德超標的體重、對後空翻的恐懼感，讓他練習過程屢屢失敗，一度淚灑現場。
王陽明用自身經驗鼓勵懷德，他表示過去曾在演藝路上受挫，「有時候我也會覺得是我戲演得不好嗎？其他人有比我好嗎？」這段期間他花時間去做想做的事情，經過時間的沉潛，他相信最終獲得的成果是別人無法給予的。懷德在主持群的鼓勵下重拾信心，他也下定決心減重，嚴格控制飲食和運動，「哪怕工作完已經半夜12點，還是會去運動，早上也會去晨跑，吃飯將菜、肉過水。」一個多月後他成功瘦下15公斤，讓主持群驚訝不已。