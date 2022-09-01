台中狼師騷擾被害者親友　綠營選將控中市府瀆職

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A小姐8月在人本基金會陪同下開記者會揭發此案，事件曝光後有兩名學姐學妹與人本聯絡，表示也受狼師侵害，其他同學現身相挺，提出更多佐證。人本要求市府針對加害者教過的班級、補習班進行全面普查、找出更多隱藏在陰暗角落的被害人。市長盧秀燕日前受訪時表示，該案已積極調查中，很快會有結果。
但市府多位局處首長，卻在個人臉書出現攻擊人本基金會的言論，暗示此事與年底選舉有關，引起公民團體不滿，批評市府在記者會之前沒任何積極作為，事件曝光後又對被害者造成2度傷害，是嚴重瀆職。
民進黨台中市議員候選人林義偉今（1）日前往台中地檢署，告發台中市教育局疑似洩漏檢舉人個資，他痛批盧秀燕不願積極處理狼師性侵的問題，就不配擔任台中市長。
林義偉表示，25年前的事情被揭露出來，代表這份委屈與不平從來沒有熄滅，被害人好不容易鼓起勇氣申訴，換來的卻是個人身份的暴露，台中市教育局就是以這樣不負責任，希望大事化小、小事化無的態度面對檢舉案嗎？
林義偉說，整起事件讓人匪夷所思，任何一位家長都不會原諒該名老師，台中市政府應該是學生的安全防線，為什麼變成包庇狼師的庇護所？該案在內部行政調查階段時，受害者家屬不斷接到黃姓校長的騷擾電話，為何檢舉人資料會被洩漏？黃姓校長如何取得資料？假如還有其他受害者，他們還敢站出來控訴嗎？因此到台中地檢署具體告發台中市政府教育局涉嫌《洩密罪》。
教育局晚間以新聞稿強調絕無洩密，且已多次函文警告黃師，案件調查期間不得以任何方式聯繫A生，或以其他管道散布事件的資訊。參與處理此案的所有人員，也都遵守保密原則。該案調查工作已收尾，近日性平會將再召開審議，確認調查结果，若屬實將嚴懲重辦。
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