謝和弦真的要參選！提政見「大麻合法化」 隨時接受驗尿
藝人謝和弦宣布參選台北市中正萬華區的市議員，今（1）日下午約4點半偕同孕妻莉婭抵達信義區公所登記參選，一現身就引起現場混亂，受訪時他表示會盡力，並再度提出3大政見，其中一項即是有爭議的「倡議大麻合法化」，由於他有呼麻前科，他表示參選後願意隨時接受驗尿。
謝和弦分享3政見，包含「倡議大麻合法化」、「紅燈區落地」、「改裝機車合法化」，他透露：「我有信心，今年好像很多年輕的候選人投入選舉，我覺得很棒，政治生態已經開始在改變。」談到關於大麻合法化一事，由於現階段台灣並未合法，他表示不會違規，「隨時可以接受檢驗，每3個月都會去醫院驗尿。」會投入參選也是希望大家能關注這個議題。
謝和弦懷孕7個月的太太莉婭，提到謝和弦之所以選定參選該區市議員，是因為老公以前常在此表演，覺得這區是最符合自己政見的地方，對謝和弦很有信心的她更直言：「這次沒選到，我們2年後再去選立委。」
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