《原子少年》阿姨粉站出來！她揭追星過程：父子倆都傻眼
現今台灣最夯選秀節目《原子少年》透過男孩們努力和精神，成功圈起無數粉絲。對此，就有一位自稱阿姨的女網友分享，她有多熱愛原子少年，甚至興奮到要跟男友分享等等，沒想到貼文曝光後竟出現一堆阿姨粉留言喊+1。
網路論壇Dcard，一名網友以「阿姨追原子少年錯了嗎？」為標題PO文，她敘述自己在確診這段日子裡，特別研究了最近很紅的《原子少年》，結果不研究還好，一研究覺得徹底愛上，「裡面有好幾個底迪都還不錯，跟當年的棒棒堂比好像更韓一點，目前個人喜歡地球跟天王星，小孩是最圈我粉的，嘿嘿嘿」。
她提到，自己好奇查了一下才發現「他們真的都是小孩，平均年齡才17歲啊！」有趣的是，她再看完後就興奮和男友分享「欸我覺得地球的小孩蠻帥欸！」卻換來男友嘲諷「你都可以當他媽了！真的是你小孩欸」，這讓她直呼「白眼翻到天王星，也有阿姨粉們要來取暖嗎」。
想不到貼文底下同樣湧入阿姨粉留言分享，「之前ATT跟TICC演唱會都有參加，TICC還去二場⋯我先生跟兒子都傻眼，不過他們天天被我洗腦，已經變成原子百科，兒子還陪我去演唱會，先生在家看線上」、「一樣也是在確診隔離期開始追，本來也是瞧不起的心態，一看下去就欲罷不能了打臉打得響，覺得幸好沒有錯過這群孩子」、「支持少年不分年齡，看到孩子們這麼可愛這麼棒，有夢想的少年一定要支持的啊」、「超過30歲的粉絲路過，但不想說自己是阿姨」。（編輯：詹鎰睿）