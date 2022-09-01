軒嵐諾明發海警！大豪雨狂炸北部山區 一圖秒懂天氣變化
強烈颱風「軒嵐諾」目前今（1）日下午中心位置在花蓮東南東方480公里海面上，以時速3轉7公里速度，慢慢向東北轉北北西移動，這段期間滯留打轉，之後隨著導引氣流改變而慢慢向北移動，以目前的速度及路徑預估，中央氣象局最快明日清晨到上午就會發布海上颱風警報，明後兩天（9/2~9/3）將是軒嵐諾颱風最靠近台灣陸地、外圍環流影響最明顯的時候，氣象局提醒北部地區豪雨恐會連炸2天，北部山區甚至可能出現大豪雨等級降雨（24小時累積雨量達350毫米以上者，或3小時累積雨量達200毫米以上），各沿海地區風浪也會明顯轉強，提醒民眾要特別留意。
根據氣象局最新預測資料顯示，明天軒嵐諾颱風預計會在海面滯留打轉，北部、東北部地區要慎防有豪雨（24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上）威脅，北部山區受到地形影響，可能有大豪雨出現，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。西半部、澎湖、馬祖嚴防強陣風，尤其西部內陸也可能有強陣風，而各沿海浪大，中部以北、東半部、恆春半島浪高逾3米以上提醒民眾不要前往海邊活動。
到了週六軒嵐諾颱風會慢慢從台灣東方北上，暴風圈將涵蓋部分北部及東半部海面，北部地區豪雨情況還是會持續，而中部山區雨勢也會逐漸增多有局部大雨，其他地區整天會有間歇陣雨。氣象局提醒，這段期間要看颱風北上路徑是否有偏西移動的趨勢，所以陸上警報是否發布還要再觀察。而到了下週日（9/4）颱風逐漸遠離，但上半天各地雨勢仍然明顯，下午之後才會慢慢趨緩，不過颱風外圍環流影響仍在，基隆北海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼有9-10級強陣風，各沿海風浪仍大，請民眾還是要留意。