成都18時起2100萬人「居家」 民眾瘋搶物資、掃空超市
中國新冠肺炎疫情急劇反彈，成都市今（1）日突然宣布，自晚上6點起，全體居民原則居家、企業居家辦公、餐飲暫停營業，簡單來說，整個成都市約2000萬人必須被隔離在家中，形同封城。消息一出，大批成都市民趕在「原則居家」開始前搶購物資，有些超市的貨架整個被清空，甚至有人買了一整頭豬回家，準備長期抗戰。
成都市政府9月1日早上宣布，1日起至4日展開全員核酸檢測，並且從今日下午6點開始，全體居民「原則居家」，每戶居民每天只能有一人憑24小時內核酸陰性證明外出一次，非必要不得離開成都，有需要離開者，需持24小時內核酸陰性證明才能離開。
此外，成都市餐飲業全面暫停營業，公共交通僅承擔城市基本運行保障，企業居家辦公。因工作或特殊需求必須外出的市民，需憑24小時核酸陰性證明才能乘坐大眾運輸工具。
當局宣布「原則居家」措施時，距離正式實施還有6個小時，大批民眾迅速到附近的超市或菜市場搶購食物及民生用品，菜市場擠得水洩不通，超市架上的蔬菜全被一掃而空，甚至有民眾擔心這次封城不知道要持續多久，買了一整頭豬回家，微博上有許多網友上傳各種瘋搶物資的照片。
不過，早在8月29日晚上，就有一名網友登上微博熱搜，這位網名叫「熱帶雨林」的網友在微信透露，成都可能即將進入「靜態管理」的模式，導致許多民眾衝到超市搶購物資。這名網友隨後因散布「封城」消息，遭當地政府以發布尋釁滋事言論的理由拘留。
成都警方31日在微博發文表示，8月29日，余某某（男，37歲，網民「熱帶雨林」）為吸引關注，在網絡發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情绪，對疫情防控工作帶來干擾，因違反治安管理法相關規定，已被公安機關拘留15日併處1000元罰款。