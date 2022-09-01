企業成本因基本工資調漲暴增350億 吳東亮給出2大建言
基本工資審議委員會今（1）日登場，會議結果正式出爐，決議自明（2023）年起，基本工資調漲至月薪2萬6400元、時薪176元，對此，中華民國工商協進會理事長吳東亮除了期望政府研擬有效的配套措施，協助受疫情衝擊產業之外，還提出2大建言，建議政府審慎考慮是否提前實施夏季電價及調整健保費率，以免助長通膨、對企業經營環境衝擊過大。
勞動部今早召開基本工資審議委員會，經勞、資、學、政四方委員討論，最後決議自112年1月1日起，每月基本工資由新台幣2萬5250元調整至2萬6400元，調升1150元，調幅約為4.56%；每小時基本工資則比照每月基本工資的調幅，由168元調整至176元，調升8元。
吳東亮指出，以此推估，企業每年勞動成本約增加350億元，其中包含薪資、勞保費、健保費、勞退金、職災保險。
此次會議結果在勞、資、學、政四方理性協商下完成，他表示，工商界將配合辦理，不過，期望政府研擬提供有效的配套措施，協助受疫情衝擊產業。
吳東亮坦言，調漲基本工資將助長通貨膨脹壓力，導致物價上漲，建議政府審慎因應，他舉例，像是考慮提前實施夏季電價，以及調整健保費率的適當時機與調整幅度，以免助長通膨壓力及對企業經營環境衝擊過大。