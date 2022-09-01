▲ 休旅賣翻，台灣福斯本月掛牌數突破 1,600 輛，Tiguan 佔了 700

台灣福斯汽車導入多元車系壯大產品陣容，致力滿足消費者需求，八月強勢突圍，掛牌超過1,600張，再創Volkswagen品牌在台單月銷售歷史新高，其中 The Tiguan 全車系累積接近700輛，全車系 R-Line Performance 以上高性能車型佔比兩成，尤以掀背鋼砲The Golf R、首次引進的 The Golf R Variant 和性能休旅王者 The Tiguan R獲得性能車迷一致肯定。同時，全新23年式 The Golf GTI 經典駕馭版自預售展開後人氣居高不下，除擁有極具識別度的外觀，更標配DCC主動式底盤控制系統、GTI專屬VAQ前軸電子液壓限滑差速器和VDM車輛動態管理系統，有效提升動態性能，更迎來GTI專屬經典格紋跑車座椅，打造熱血沸騰的駕馭氛圍，此外，Volkswagen與售後改裝專家Oettinger合作，下訂即可享限量100組「GTI專屬運動套件」，亮眼的性能和外觀成為車迷的實力首選。
台灣福斯汽車推出22年式全車系購車優惠方案，凡入主潮流掀背車The Polo Tech以上車 型，即享70萬36期低利率分期付款專案，另加贈第五年延長保固（價值12,700元），只要以頭款98,000元，即可擁有全速域Level 2 駕駛輔助系統的230 TSI Tech；The T-Cross 230 TSI Life 以上車型，享80萬40期低利率分期付款專案，再加贈第五年延長保固（價值 18,000元），即刻下訂輕鬆入手最有型跨界休旅；此外，絕美旗艦The Arteon 330 TSI Elegance Premium 及330 TSI R-Line 車型，享有100萬40期低利率分期付款專案，再加贈 第五年延長保固（價值20,900元），讓消費者輕鬆擁車、無後顧之憂。