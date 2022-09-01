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休旅賣翻，台灣福斯本月掛牌數突破 1,600 輛，Tiguan 佔了 700

▲ 休旅賣翻，台灣福斯本月掛牌數突破 1,600 輛，Tiguan 佔了 700
▲ 休旅賣翻，台灣福斯本月掛牌數突破 1,600 輛，Tiguan 佔了 700

2GameSome - 有車賞

2022-09-01 19:55:00

台灣福斯汽車持續以堅強的產品實力驚艷車壇，吉祥月單月掛牌數突破過往紀錄，締造超越1,600輛的傲人成績，其中The Tiguan全車系累積接近700輛，全車系R-Line Performance 以上高性能車型佔比兩成，映證消費者對於Volkswagen性能車系的喜愛。全新23年式The Golf GTI 經典駕馭版預售接單中，擁有獨特外觀設計與動力配備，並且享有限量100組「GTI專屬運動套件」，推出即獲消費者熱烈迴響，敬請把握機會體驗駕控本能，貫徹對傳奇鋼砲的信仰。同時，22年式The Polo、The T-Cross、The Arteon指定車型再祭出高額分期貸款方案，並且提供免費第五年延長保固，而Volkswagen 車主舊換新購車補助方案同步實施中，依換購指定車型，最高享 50,000 元的舊換新購車補助金，即日起，Volkswagen全車系正式到港，歡迎消費者親臨全台展示中心，一睹德藝風采。

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台灣福斯汽車導入多元車系壯大產品陣容，致力滿足消費者需求，八月強勢突圍，掛牌超過1,600張，再創Volkswagen品牌在台單月銷售歷史新高，其中 The Tiguan 全車系累積接近700輛，全車系 R-Line Performance 以上高性能車型佔比兩成，尤以掀背鋼砲The Golf R、首次引進的 The Golf R Variant 和性能休旅王者 The Tiguan R獲得性能車迷一致肯定。同時，全新23年式 The Golf GTI 經典駕馭版自預售展開後人氣居高不下，除擁有極具識別度的外觀，更標配DCC主動式底盤控制系統、GTI專屬VAQ前軸電子液壓限滑差速器和VDM車輛動態管理系統，有效提升動態性能，更迎來GTI專屬經典格紋跑車座椅，打造熱血沸騰的駕馭氛圍，此外，Volkswagen與售後改裝專家Oettinger合作，下訂即可享限量100組「GTI專屬運動套件」，亮眼的性能和外觀成為車迷的實力首選。

台灣福斯汽車推出22年式全車系購車優惠方案，凡入主潮流掀背車The Polo Tech以上車 型，即享70萬36期低利率分期付款專案，另加贈第五年延長保固（價值12,700元），只要以頭款98,000元，即可擁有全速域Level 2 駕駛輔助系統的230 TSI Tech；The T-Cross 230 TSI Life 以上車型，享80萬40期低利率分期付款專案，再加贈第五年延長保固（價值 18,000元），即刻下訂輕鬆入手最有型跨界休旅；此外，絕美旗艦The Arteon 330 TSI Elegance Premium 及330 TSI R-Line 車型，享有100萬40期低利率分期付款專案，再加贈 第五年延長保固（價值20,900元），讓消費者輕鬆擁車、無後顧之憂。

Volkswagen車主獨享超值換購補助金，欲換購的車主將符合標準 Volkswagen 乘用車出售 予台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最 高 50,000 元購車補助金（折價金額視新購車型而定），指定車型更享有現金專案優惠。（舊換新優惠須符合完整收購標準，詳情請洽全台Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車授權經銷商）。

台灣福斯汽車 9月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多 相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。

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