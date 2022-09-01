▲ 採限量 25 台販售，Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 925 萬起正式發表

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1967 年誕生之初，Mercedes-AMG 在 55 年間不斷挑戰汽車工藝常規。自 1971 年斯帕 24 耐賽事打破車型障礙並顛覆賽道與街道的隔閡起，便展開輝煌傳奇。其後陸續主宰無數賽事乃至最高殿堂 F1，奠基最速市售車與賽道王者傳說。Mercedes-AMG 自始秉持「One Man, One Engine」工匠精神持續淬鍊，積極開拓賽道技術的應用，不安於現狀，勇於創新，探求動力與熱情的無限可能。適逢品牌 55 週年，AMG 更為 G 63、GLE 53、A／CLA 35、45 S 等車系推出 "Edition 55" 週年限定版，其中，最受矚目的絕對是納入 AMG 旗下，由 AMG 自主研發的新一代 SL，正式成為純正 AMG 家族成員的 SL 更以 55 為命名，讓 Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 別具意義。
全新 SL 55 4MATIC+ 致敬初代 AMG SL
SL 車系完美結合「Super 超級」與「Light 輕量化」造車思維，成為 70 年來無數貴族名流的鍾愛坐駕。自初代 SL 即以絕美創新的鷗翼設計榮獲二十世紀最佳跑車美名，自此，歷代 SL 車系便成為車壇的當代美學指標，更成就一代敞篷傳奇美名。而全新 Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 以純正 AMG 之姿重生，立基於強大賽道技術與性能之上，將 SL 當代設計美學呈獻於世人眼前。
全新 SL 致敬初代 AMG SL 與其傳奇設計師 Bruno Sacco 生涯顛峰的華美設計，在暌違二十年之際，以當代設計語彙與全新家族風格設計，透過長軸距、短前懸的黃金外型比例、象徵 AMG 精神的直瀑式水箱護罩及外擴輪拱，搭配低調洗鍊風格的夜色套件，讓鋒芒盡藏優雅之中，同時更貼近日常生活使用的 2+2 後座、15 秒快速開合的軟頂敞篷、MANUFAKTUR 豪華 Nappa 真皮內裝、64 色氛圍燈的環景式內裝照明、MBUX 多媒體及擴增實境導航系統，兼容人性科技、舒適豪華與經典美學，為緊湊的日常生活提供更多餘裕，讓車主盡情投身於自我追尋，盡顯奢華不羈的寫意生活態度。
全新 SL 55 4MATIC+ 限量珍藏 25 台
回歸 AMG 家族的 Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 同樣承襲 AMG 經典的「One Man, One Engine」V8 血脈，以 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎再續傳奇，僅 3.9 秒即可完成零百加速，憑藉 476 匹馬力的超凡性能輕鬆甩開世俗框架，結合 AMG ACTIVE RIDE CONTROL 主動車身穩定系統及後軸轉向系統，締造靈活自若的操駕感受，在執掌方向盤之時，即以不凡體驗向駕駛者講述經典巨星的新生傳奇之美。Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 建議售價 925 萬元起，即日起至年底前開放限時限量 25 台珍藏名額，並於全台 AMG Performance Center旗艦中心巡迴展出，敬請把握收藏絕美傳奇的機會。
Mercedes-AMG 主導性能電動車未來
AMG 對未來動能的想像與突破亦不停歇，憑藉嶄新電動模組化平台與新型高壓電池等強大技術，大顯品牌開發能力以及對動力的無限渴望。拜電能馬達全扭力優勢所賜，未來電動化車款 將以洶湧的動力輸出帶來超乎想像的駕馭樂趣，不論是追求創新技術或是極致性能體驗的消費者，都將在駕駛 AMG純電車款與搭載內燃機的 PHEV 車款的過程中再次驚嘆，體會 AMG 如何跳脫框架並再次顛覆造車思維。除今年上半年推出純電 Mercedes-AMG EQS 53 外，在此預告今年底將再推出電動化 AMG 車型，敬請全台車迷拭目以待。