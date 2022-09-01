被「胖子打疫苗容易死」嚇到　趙自強5個月甩肉30公斤

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蔡燦得在經營廣播節目過程中，感受最多的就是陪伴，透露印象最深的是有次在節目中，說聖誕老人不是真的，立刻就有家長打電話過來說：「我們小朋友都認為是真的！」陳子鴻從早期「AM時代」就開始聽廣播節目，印象最深的就是賣藥廣告，還會特別去模仿他們的講話聲調，還因為年輕時沒太多錢買錄音帶，所以有時就會將廣播播放的歌曲錄製下來重複回味，也算省了一筆錢。被問到是否曾「call in」到電台節目點播情歌，他否認後，露出羞澀的表情說：「我會自己唱給對方聽。」
今年度廣播金鐘獎邁入第57屆，計有83家業者、885件作品參賽，參賽件數較去年度增加，並計有126件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項，競爭激烈。
「111年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月15日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
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