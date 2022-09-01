數位部提前瞻計畫　通訊傳播應用向民眾徵求百案構想

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在通訊網路應變韌性計畫方面，唐鳳表示，目的是要確保各種緊急狀況發生時，若海纜、行動網路、固網等既有通訊系統遭到破壞時，我國通訊網路仍可藉由非同步軌道衛星，使必要的應變訊息仍可於國內外傳遞，例如視訊會議、網路電話、直播系統等。
唐鳳指出，考量非同步軌道衛星還沒有在台灣提供商用服務，以PoC（概念性驗證）方式來做實體的概念驗證，數位部將在國內各縣市約700多處及3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，驗證非同步軌道衛星提供應變通訊服務的可行性。
通傳創新應用計畫方面，她提到，要做好通訊傳播科技創新應用的基礎環境，孕育民眾有感應用服務，並輸出國際市場，目標是能夠「提升社會價值暨產值達100億」，也就是說，希望這些通傳應用創造出的社會價值，例如節省時間或是改善服務流程，都可以用新台幣換算出價值。
唐鳳舉例說明，聽障或語障的朋友，目前要打電話或是接電話會有些困難，這時透過提供即時媒合的手語翻譯服務（VRS），正是通傳創新。這項服務很難估算產值，但一定有社會價值，且應該能用貨幣計算。該計畫希望跟全民一起發想，如何透過新興的低延遲、高頻寬的通傳應用，做出一些高社會價值、也有產值，且未來可以跨境遞送服務的應用項目，數位部預計向民間廣徵至少100案構想，從中至少挑出社會價值特別高的10案來做。
另外，對於今天有學者建議數位部主責媒體議價。唐鳳說，行政院政委吳政忠已經在協調相關部會的分工，數位部的目標就是確保各行各業的共榮發展，新聞業如果需要數位轉型來因應這些大型跨境數位平台的挑戰，「這個絕對是我們的工作」。
至於外界傳言唐鳳對媒體議價議題不感興趣，唐鳳回應，政府施政不是根據個人興趣，數位部業務包括推動各行各業的數位轉型，後續若有具體做法會再適時對外說明。
面對外界質疑數位部預算「經費浮濫」，唐鳳回應，數位部含2署112年公務預算約57億元，只占行政部門總預算2兆7191億元的一小部分，且其中含各部會移撥業務與預算約32億元；數位部依法編列預算，接受立法院監督，絕無「經費浮濫」情形；數位部不管是出國計畫、委辦計畫、捐助計畫，內容與項目都明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，就能清楚得知用途。