▲ 正式在台邁入電氣化進程，BENTLEY FLYING SPUR HYBRID 1,330 萬元起發表

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2.9升V型6汽缸引擎開啟了Bentley的嶄新面貌，進化電驅馬達更是品牌科技精華，綜效達544 PS最高馬力並輸出750 Nm扭力峰值，使得Flying Spur Hybrid成為有史以來最具效率的動力模組。
高效輸出、瞬時扭力與快速油門反應成為混合動力的絕佳優勢，比肩V8引擎的性能表現，讓永續環境保護與駕馭樂趣不再無法兼得，0-100 km/h僅需4.3秒的成績，印證了Hybrid動力不僅大幅提升效率，更將Bentley一貫的從容自若、頂級性能完美承襲。
全新V6引擎將雙渦輪置於V型汽缸中央，將體積與構造做最有效率配置，結合汽油噴嘴及火星塞位置優化、可變範圍近50度的凸輪軸，以最佳噴射模式與燃爆途徑，將燃燒室氣體完整釋放，每個汽缸動力輸出更勝於搭載於Flying Spur 的V8引擎。
經過進化的永磁同步馬達位於變速箱與引擎之間，帶來140 PS最大馬力並擁有高達400 Nm扭力，電驅馬達由靜止轉瞬提供全扭力輸出，即時的反應可彌補任何動力落差區間，並將渦輪遲滯感受降至最低，延續其高效動能直至285 km/h極速，同時成為級距內最環境友善的動力模組。
車室內，Bentley令人讚嘆的精緻工藝、典雅材質融合先驅科技，完整傳承至Hybrid車型，全新E Mode切換鈕取代了傳統的怠速啟閉開關，具備EV Drive (EV純電行駛)、Hybrid Mode (複合動力)與Hold Mode (保持電量)三種模式，駕駛可將電能動力做最有效率的安排運用，其中EV Drive (EV純電行駛)為車輛啟動時預設模式，在精緻工藝內裝之中享受純電行駛的優異感受，適合穿梭於市區及短程移動。Hybrid Mode (複合動力)則將行駛里程最大化，配合導航系統以最高效率安排所有驅動方式，甚至可設定抵達目的地時將電量耗盡；Hold Mode (保持電量)預設於Sport駕駛模式下，保留大部分電量作為動力輸出輔助，維持最佳動態表現。
Flying Spur Hybrid車內的多功能顯示幕提供駕駛更加多元與豐富的資訊，不僅儀錶板可提示減速時的動能回復、汽油引擎輸出狀況，中央顯示幕更能看到電能流動圖像，甚至設定充電時程。預估行駛里程、電量、充電資訊等也可透過切換顯示於駕駛儀表板。
Bentley最著名的雅緻內裝，由5款標準皮革顏色點綴，現代化設計搭配無與倫比的豪華質感與創新感受，盡享舒適旅程之際更展現層峰獨到的品味。
業界標竿的Flying Spur Hybrid提供標準7種車色選擇，車側Hybrid專屬銘牌，雙橢圓四出排氣管，以及車身左側後葉子板的充電孔，皆為不容錯認的特點。
本次抵台發表的Flying Spur Hybrid Odyssean Edition，全車設計以Bentley品牌百週年概念車EXP 100 GT為發想，旨在定義未來2035年豪華車輛的樣貌，不僅以Hybird動力一窺新世代的動力走向，更以永續發展材質邁向汽車工藝新紀元，呼應Beyond100計畫的實行。
Odyssean Edition專屬內裝採用100%英國羊毛密織而成的花呢材質，可選擇5種皮革配色搭襯亞麻色皮革主調，營造出柔軟溫暖的駕乘感受；椅面更延續EXP 100 GT的特點，以漸層色調縫線交織在全新設計的菱格紋絎縫之中。
包含於獨特版本內的另一特點，是以細孔紋理相思木嵌合的儀表飾板，相較於亮面木紋飾板減少90% 的表面塗層，降低環境衝擊更讓獨一無二的木質紋理綻放細緻溫度，3層極薄的表面塗料總共僅厚0.1mm，呈現難以企及的工藝水準。中央扶手以優雅的亞麻色鋼琴烤漆塗佈，結合3色內裝主題提升車室氛圍至全新高度，設計上更參照1955年S1 Flying Spur，以其歷久彌新的風格，延續Flying Spur經典傳奇。
Flying Spur Odyssean Edition在車身特色上，除了位於D柱的專屬Odyssean銘牌，映入眼簾的則是以Pale Brodgar妝點的車身部件，將前後保險桿、頭尾燈、車側的各式飾條以及21吋10輻雙肋輪圈披上典雅氣質。同時具備長途駕駛舒適套件、車頭立體發光徽飾、Bentley旋轉顯示幕、車室情境光源、立體菱格紋車門飾板等內外配件。
秉持著同樣對於環境永續的目標，Bentley自2021年7月起攜手Macallan成為全球品牌合作夥伴，更在今年度的Monterey汽車週暨圓石灘車展發表首款合作Prototype: The Macallan Horizon，並爭取到以台灣為亞洲首站進行預賞活動，偕同Flying Spur Hybrid以探索未來的腳步，邁向永續精緻豪華的嶄新視野。
Bentley Flying Spur Hybrid基本售價1330萬元起，歡迎洽詢 Bentley Taiwan 總代理 永三汽車 全台展示中心。