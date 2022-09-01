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金馬影后桂綸鎂確診　新戲《台北女子圖鑑》記者會急喊卡

▲桂綸鎂因確診，新戲《台北女子圖鑑》記者會急喊卡。（圖／Disney+提供）
▲桂綸鎂因確診，新戲《台北女子圖鑑》記者會急喊卡。（圖／Disney+提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-01 21:08:09

「金馬影后」桂綸鎂近來主演華語劇《台北女子圖鑑》，該戲日前還因在租屋網上宣傳，掀起不少網友關注，不過今（1）日稍早卻傳出她確診消息，所以原定6日將舉辦的記者會也臨時被取消，將延期舉行。

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《台北女子圖鑑》由桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇等人主演，先前釋出前導預告，各大社群反應熱烈，並高度期待新戲上線，從影集主海報可以看到，桂綸鎂飾演的角色林怡姍，眼神帶著故事、行走在台北街頭，同時也彙整所有「圖鑑女」人物款海報，一探形形色色的都會女子樣貌。

▲在《台北女子圖鑑》裡，桂綸鎂飾演的林怡姍是從台南北上工作的小資女，角色跨度超過20年。（圖／Disney+提供）
▲在《台北女子圖鑑》裡，桂綸鎂飾演的林怡姍是從台南北上工作的小資女，角色跨度超過20年。（圖／Disney+提供）
日前臉書租屋社團，突然出現一名預算只有4000元的租客求租屋，房型想要雅房、套房，網路、水電費也要包含其中，甚至要求家具，讓不少人直言實在不懂行情，而仔細一看，該租客是演員桂綸鎂，才知道該貼文是《台北女子圖鑑》的宣傳手法，也意外掀起網友討論。
 

▲自稱「林怡珊」的租客，希望用4千元在台北租房，頭像則使用桂綸鎂的劇照。（翻攝自林怡珊臉書）
▲自稱「林怡珊」的租客，希望用4千元在台北租房，頭像則使用桂綸鎂的劇照。（翻攝自林怡珊臉書）
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