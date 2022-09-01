金馬影后桂綸鎂確診 新戲《台北女子圖鑑》記者會急喊卡
「金馬影后」桂綸鎂近來主演華語劇《台北女子圖鑑》，該戲日前還因在租屋網上宣傳，掀起不少網友關注，不過今（1）日稍早卻傳出她確診消息，所以原定6日將舉辦的記者會也臨時被取消，將延期舉行。
《台北女子圖鑑》由桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇等人主演，先前釋出前導預告，各大社群反應熱烈，並高度期待新戲上線，從影集主海報可以看到，桂綸鎂飾演的角色林怡姍，眼神帶著故事、行走在台北街頭，同時也彙整所有「圖鑑女」人物款海報，一探形形色色的都會女子樣貌。
日前臉書租屋社團，突然出現一名預算只有4000元的租客求租屋，房型想要雅房、套房，網路、水電費也要包含其中，甚至要求家具，讓不少人直言實在不懂行情，而仔細一看，該租客是演員桂綸鎂，才知道該貼文是《台北女子圖鑑》的宣傳手法，也意外掀起網友討論。
※【NOWnews 今日新聞
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