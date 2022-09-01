▲ Macallan 攜手 Bentley 首創未來概念威士忌「Horizon」現身台灣

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設計概念史上空前獨特 打破思考的藩籬
啟發於賓利致力追求的頂尖汽車工藝，麥卡倫挑戰威士忌酒瓶傳統垂直美學，融合水平流線型設計美感，同時突破現有藝術視界，讓品牌風格再進化。麥卡倫全球創意總監 Jaume Ferras 表示：「麥卡倫自汽車業汲取靈感，透過創新的視覺設計與概念開發，發展出麥卡倫 Horizon 原型，成為近 200 年品牌史中最獨特的合作之一。」
麥卡倫 Horizon 獨步業界 水平瓶身造型超越想像
創意對威士忌愛好者擁有致命吸引力！今日搶先亮相將在 2023 年夏季正式推出的「麥卡倫 Horizon 原型」，顛覆過往對直立式酒瓶想像，麥卡倫水平視界採用罕見的180度旋轉造型玻璃瓶，無須底座可平穩站立，歸功於兩大百年品牌強勢合作，麥卡倫擅長運用特殊材質設計，揉合傳統工藝與創新材料，輔以尖端技術支援，而重視細節的賓利汽車融入大膽前衛風格與水平流線型設計，完美體現出雙方對空間與時間的精準掌握，更將頂尖工藝及創意展現地淋漓盡致。
六大綠媒材致敬麥卡倫六大標柱 打造永續奢華美學
永續未來做為麥卡倫與賓利合作計畫的關鍵要素，同時向麥卡倫品牌基石六大標柱致敬，全新概念的麥卡倫 Horizon 以玻璃、木、銅、鋁、皮革與威士忌等六大環保綠材質設計，以麥卡倫在威士忌釀造領域的專業技術，搭配賓利專精在豪華汽車製造領域的豐富知識，「麥卡倫 Horizon」原型歷經一年隔空出世，創造出絕佳的品牌體驗與創意無限的新產品。「麥卡倫 Horizon」瓶身製作，從升級回收、材料再利用著手，讓環保落實在產品中，包括麥卡倫舊釀酒廠廢棄小型蒸餾器回收的銅材、賓利汽車製造過程回收的鋁材、回收再利用的木材、可回收玻璃與碳中和皮革等，融合以上元素打造超越傳統價值，擁抱大自然的新奢華，其中碳中和皮革也配備在近期推出的賓利 Mulliner 豪華休旅車中，不僅展現麥卡倫與賓利對品質的堅持和工藝美學，同時實踐在創造奢華與保護地球之間的永續諾言。
開創性設計創巔峰 強強聯手走向超凡
麥卡倫與賓利汽車自 2021 年 7 月開始，啟動全球品牌合作計畫，在業界颳起一陣旋風，兩個看似不同領域的品牌，血液中擁有同樣不妥協的職人靈魂，對精湛工藝與高品質追求不懈，造就雙方一同開啟非凡旅程的契機。「麥卡倫Horizon」的誕生可說是麥卡倫與賓利汽車雙品牌的合作結晶。
賓利產品與生活設計經理 Chris Cooke 分享：「我們的麥卡倫 Horizon 原型在設計和材料使用方面都具有高度的開創性。它融合了賓利立體而流線的設計 DNA、麥卡倫的創新精神以及兩大英國代表性品牌皆堅守環保材料原則。其獨特的外觀設計使我們能夠將光線本身視為一種動態藝術，光與木、鋁和銅材之間產生的交互作用令人歎為觀止。如此設計精美並且充分展現創意巧思的作品，代表的正是雙方精湛完美的合作關係。」
麥卡倫自 1824 年創立以來，追求卓越毫不妥協的精神為人讚頌，藉由「麥卡倫 Horizon」原型的出世，讓願景與美感交會如此自然，同時將無與倫比的創意與工藝推向顛峰，與賓利汽車的合作不僅呼應品牌精神，更讓雙方持續突破想像走向未來，攜手共創超凡旅程。
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