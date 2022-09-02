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獨／「鄭市長」選第三任　鄭運鵬諾創「自媒體青創基地」

▲鄭運鵬打趣表示，鄭文燦不能再連任，但「鄭市長」可以，自己要力拚桃園市長勝選，在鄭文燦執政基礎下，帶領桃園大進化。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬打趣表示，鄭文燦不能再連任，但「鄭市長」可以，自己要力拚桃園市長勝選，在鄭文燦執政基礎下，帶領桃園大進化。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-02 16:00:002022-09-02 16:09:44

前新竹市長林智堅因論文爭議退出桃園市長選舉，在地明星級立委鄭運鵬接棒上陣。在行程緊湊的午後，鄭運鵬抓緊時間接受《NOWnews今日新聞》專訪。他坦言，要在短時間重新拉抬氣勢，「我把從政以來所有功力都押進去了」，更獨家透露自己尚未公開的「打造自媒體及青創基地」政見。談到藍營持續攻擊彷彿是「鄭文燦在選第三任」，鄭運鵬打趣表示，鄭文燦不能再連任，但「鄭市長」可以，未來桃園市長勝選、議員全壘打，還可以幫忙雙北，甚至延伸到新竹、苗栗，把整個民進黨的氣勢打起來。

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▲鄭運鵬（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.01）
▲鄭運鵬獨家透露，上任將打造「自媒體及青創基地」，培育桃園職人學習自媒體技能，打造小眾、分眾的直播市場。（圖／記者黃宣尹攝）
峰迴路轉，在林智堅突然退選的情況下，鄭運鵬接棒參選。他表示，要在短時間重新拉抬氣勢，除了顧好桃園以外，也不能影響外縣市，參選這兩周，「我把從政以來所有功力都押進去了」。他說，自己是立法院民進黨團幹事長等多重身分，要把這些身分總和形塑政見，還要跑行程，「確實有點傷神」，但兩周下來大家看到，「桃園選情改變了，我們開始有主導權了」。

鄭運鵬強調，在現任市長鄭文燦領導下，20年無法通車的桃園機場捷運終於在2017年通車，桃園正式進入捷運時代，自己在這樣的基礎上，提出「捷運三支箭」，期盼繼續擴大捷運交通便捷優勢。

「捷運三支箭」包含三項重要建設，除了之前已公開發表過的「建設市立兒童遊樂園」，提供寓教於樂的平價設施，以及「打造健康樂活村」，照顧樂齡人口並廣設社會住宅外，鄭運鵬也向《NOWnews今日新聞》獨家透露第三支箭，將打造「自媒體及青創基地」。

鄭運鵬進一步解釋，自己想要打造自媒體培育基地，「不是要大家都來當網紅」，而是要提供專業的資源和平台，邀請專業直播職人進駐，培育桃園職人學習自媒體技能，打造小眾、分眾的直播市場，例如由原住民族、新住民等多元族群領頭，結合自媒體擴大桃園優勢。

他說，除了自媒體培育外，更要擴大桃園青創資源，整合物流等產業優勢，由政府「大帶小」邀請直播主、網紅舉辦講習或系列課程培育。而基地將設置在交通易達性高的捷運站週邊，讓民眾更方便到達，同時帶動站體週邊發展。

▲桃園捷運開通　展望北北桃樂活新生機。（圖／翻攝自高速鐵路工程局）
▲桃園捷運於2017年通車，鄭運鵬此次選舉提出「捷運三支箭」，期盼繼續擴大捷運交通便捷優勢。（圖／資料照）
談到國民黨持續攻擊，這次桃園市長選舉彷彿是「鄭文燦在選第三任」，鄭運鵬笑說，「這怎麼好像在幫忙我們輔選」，鄭文燦兩任成績是基礎，自己會在這基礎往上疊加，「鄭文燦不能做第三任，但『鄭市長』可以做第三任，國民黨這樣攻擊，就是釣到民進黨的強項了」。

年底桃園市長選舉是藍綠兵家必爭的重點城市，「我答應承擔市長責任，我就要當選，而且議員也要大幅成長」。鄭運鵬表示，2018年那段逆風都過去了，今年民進黨在桃園的議員選情穩定，「其實我期盼議員全壘打」，說不定桃園模式過關，還可以幫忙北北桃，甚至延伸到新竹、苗栗，把整個氣勢打起來。

▲鄭運鵬擔任桃園市立委6年，如今代表民進黨參選桃園市長。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬期盼桃園模式過關，還可以幫忙北北桃，甚至延伸到新竹、苗栗，把民進黨整個氣勢打起來。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

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