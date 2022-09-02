獨／「鄭市長」選第三任　鄭運鵬諾創「自媒體青創基地」

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鄭運鵬強調，在現任市長鄭文燦領導下，20年無法通車的桃園機場捷運終於在2017年通車，桃園正式進入捷運時代，自己在這樣的基礎上，提出「捷運三支箭」，期盼繼續擴大捷運交通便捷優勢。
「捷運三支箭」包含三項重要建設，除了之前已公開發表過的「建設市立兒童遊樂園」，提供寓教於樂的平價設施，以及「打造健康樂活村」，照顧樂齡人口並廣設社會住宅外，鄭運鵬也向《NOWnews今日新聞》獨家透露第三支箭，將打造「自媒體及青創基地」。
鄭運鵬進一步解釋，自己想要打造自媒體培育基地，「不是要大家都來當網紅」，而是要提供專業的資源和平台，邀請專業直播職人進駐，培育桃園職人學習自媒體技能，打造小眾、分眾的直播市場，例如由原住民族、新住民等多元族群領頭，結合自媒體擴大桃園優勢。
他說，除了自媒體培育外，更要擴大桃園青創資源，整合物流等產業優勢，由政府「大帶小」邀請直播主、網紅舉辦講習或系列課程培育。而基地將設置在交通易達性高的捷運站週邊，讓民眾更方便到達，同時帶動站體週邊發展。
談到國民黨持續攻擊，這次桃園市長選舉彷彿是「鄭文燦在選第三任」，鄭運鵬笑說，「這怎麼好像在幫忙我們輔選」，鄭文燦兩任成績是基礎，自己會在這基礎往上疊加，「鄭文燦不能做第三任，但『鄭市長』可以做第三任，國民黨這樣攻擊，就是釣到民進黨的強項了」。
年底桃園市長選舉是藍綠兵家必爭的重點城市，「我答應承擔市長責任，我就要當選，而且議員也要大幅成長」。鄭運鵬表示，2018年那段逆風都過去了，今年民進黨在桃園的議員選情穩定，「其實我期盼議員全壘打」，說不定桃園模式過關，還可以幫忙北北桃，甚至延伸到新竹、苗栗，把整個氣勢打起來。