COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone 14快來了！「這邊」舊機換新　比蘋果官網省近2千

▲想換iPhone 14但荷包深度不夠，不如把家中的舊機拿去舊換新，省空間還能省荷包。(圖／記者周淑萍攝)
▲想換iPhone 14但荷包深度不夠，不如把家中的舊機拿去舊換新，省空間還能省荷包。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-02 09:47:28

iPhone 14系列即將在9/8登場，荷包不夠深也沒關係，可以用舊換新的方式來換購，蘋果官網「Apple Trade In換購方案」針對不同類型的舊代機種提供不同等值的折價，可以直接換購也能換取Apple Store 禮品卡等待iPhone 14開賣一次付，以手機的折抵金額來看最高為iPhone 12 Pro Max 可折抵18200元，但其實STUDIO A換購價更香，同規格回收價格為20000元，如果手機狀態保存的不錯，轉往經銷商價格會更好！

我是廣告 請繼續往下閱讀
iPhone回收價在蘋果官網的價格，沒有自己賣或是其他經銷商開的價格來的漂亮，但官網的優勢就在於回收的條件比較寬鬆，根據有換購經驗的網友表示，官網回收針對小刮傷、電池健康度等都為低標放過，不會另外扣錢，自己轉賣價格當然比較好，但必須負擔不少隱形成本，像是約交易的時間、來回溝通和面交的車程等等，而且官網不用配件、盒子，裸機回去即可，即便價格不夠香，不少人想省事就直接官網回收。

蘋果經銷商也能舊換新，實際查看目前官網iPhone 12 Pro Max最高回收價格為18200元，但STUDIO A價格可以到20000元，另外實際以兩年前的iPhone 11 Pro 512GB上官網評估回收價，蘋果官網回收價為9500元，同樣規格在STUDIO A回收價為11200元，STUDIO A價格多出1~2000元，但有附帶條件是，像是配件不齊或外觀有重大瑕疵，STUDIO A會調減回收價格，建議如果手機狀態不錯，轉往STUDIO A舊換新價格比較好，趁著iPhone 14還沒發表前，先把家中的舊機找出來，看看還要存多少錢才夠買新機吧！

▲STUDIO A推出的回收方案，價格相較於蘋果官網更大方，同規格的iPhone 12 Pro Max回收價比官網多了將近2000元。（圖／翻攝官網）
▲STUDIO A推出的回收方案，價格相較於蘋果官網更大方，同規格的iPhone 12 Pro Max回收價比官網多了將近2000元。（圖／翻攝官網）

SONY小螢幕旗艦機Xperia 5 IV　錄影更強遊戲中也能直播

華碩推Zenbook 17 Fold OLED登場！全球首款摺疊螢幕筆電

STUDIO A返校回饋！Mac現折2500元　LINE Pay最高回饋10%

iPhone 14傳有2大重要功能！最強蘋果分析師郭明錤再出手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀