大馬前首相納吉剛入獄 妻子羅斯瑪涉貪判10年、罰66億
馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）於8月23日遭判刑12年、即刻入獄服刑並罰款2億1000萬令吉（約14億台幣），成為大馬史上第一位入獄的前首相。幾天後，納吉的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）因涉嫌向業者索賄換取政府工程的貪污罪名成立，在9月1日遭判10年有期徒刑及9億7000萬令吉（約66億台幣）的巨額罰款。吉隆坡高等法院法官指出，羅斯瑪所犯下的3項貪污罪名全部成立，法官允許羅斯瑪暫緩入監服刑。
70歲的羅斯瑪被控在丈夫納吉擔任首相期間，於2016年到2017年之間向某業者收賄，以換取協助該業者拿下政府單位2.79億美元的太陽能供電計劃合約。對此，羅斯瑪否認犯罪，她仍可向上級法院對高等法院的裁定提出上訴。
羅斯瑪事後表示，「我承認對今天發生的事情感到非常難過...沒有人看到我拿錢，也沒有人看到我數錢…但如果這是結論，就把結果交由上帝審判吧！」雖然羅斯瑪的律師向法院求處一天監禁，但是檢方則提出「最高刑期，或是接近最高刑期」的監禁。
檢察官認為，羅斯瑪利用權勢向業者索賄1.875億令吉（約12.5億台幣），並向取得該項標案的公司主管那裡索賄650萬令吉（約4400萬台幣）。
不過，羅斯瑪反認犯罪，並強調自己是被前助理以及參與該政府工程計劃的官員和員工誣陷。
過去納吉就曾因為和妻子羅斯瑪的生活過於豪奢屢屢遭到批評，納吉在2018年大選落敗後，夫妻兩人就成為新政府打擊貪腐的重要目標。
前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）因涉及在任內對「一馬發展公司（1MDB）」挪用大筆資金，被判處12年有期徒刑及2.1億令吉，於8月23日入監服刑。