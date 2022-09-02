軒嵐諾又強又大顆？氣象專家抖「關鍵原因」：它非常幸運
「軒嵐諾」生成後僅花2天就成長為強烈颱風，雖然今（2）日減弱為中颱，但昨（1）日開始，暴風半徑就已廣達250公里，加上它併吞南方的熱帶性低壓（TD14），兩者環流整合和後續路徑環境優良的情況下，強度還有增強空間，中央氣象局預估，暴風半徑可能會在未來24~36小時內來到300公里，並繼續緩慢的向北進行。而回顧過往歷史，颱風暴風半徑在300公里或以上的案例不多，同時又是強烈颱風的更是稀少，前一個符合兩者的，已經要追溯到2007年的「柯羅莎」，氣象專家賈新興則解釋，颱風暴風半徑能達到這樣的數字，包括環流結構、外在環境、周邊是否有鋒面系統等都是成因，不過以預估路徑和速度，軒嵐諾應該不會對台灣陸地造成重大影響，民眾仍需多加留意相關資訊。
賈新興提到，颱風的暴風半徑要穩定增大，其本身的地理、氣象條件都要非常好，以此次的「軒嵐諾」為例，它同時符合了「海水溫度暖」、「在海上停留時間夠長」、「結合周邊鋒面系統」等因素，非常幸運，尤其軒嵐諾靠近台灣時行進速度大減，長時間吸收海水蒸發的高熱量後，就有利於暴風半徑增長，且軒嵐諾自生成後就一直在海上移動，期間並未受到陸地影響而破壞結構，因此從中心最大風速往外測量到七級風的範圍，才會越來越大；賈新興也強調，未來軒嵐諾會開始受到北方槽線東移和南邊太平洋高壓影響向北移動，而這整段路徑的環境仍是非常有利於颱風發展，所以軒嵐諾的暴風半徑應該會持續擴張。
回顧2000年至今，暴風半徑250公里又是強烈颱風的，資料顯示僅9顆，其中只有2007年的「柯羅莎」，暴風半徑達到300公里，當時它從宜蘭沿海岸向南移至花蓮縣北部近海後，呈打轉現象，並在頭城及三貂角間進入北部陸地，造成233萬戶停電、9人死亡、農業損失約42.7億的災情，而2001年也曾有暴風半徑達350公里的「尤特」，雖然其強度為中颱，但仍有發佈海上及陸上警報；此外，在更早期的數據甚至顯示某些颱風暴風半徑來到400公里，1959年的「瓊安」更測出高達600公里，對此賈新興則表示，1979年以前沒有衛星觀測，因此相關數據可能較為不準確。
賈新興指出，以過去的經驗來看，除了秋颱與東北風產生的共伴效應，以及颱風遠離後凝結過多水氣造成大量降雨外，會對台灣造成威脅的颱風，大多要符合「中心登陸台灣」的前提，因為颱風眼牆的風雨最大，再來非常重要的是，當颱風接近台灣或通過附近時，「移動速度變慢」，導致降雨時間拉長，也可能衍生災情；不過賈新興說道，目前預估上，軒嵐諾的颱風眼牆離台灣還有段距離，移動速度在往北轉時也會漸漸加快，因此暫時不具備對台灣造成重大影響的條件。
此外，中央氣象局已在今日早上發布海上警報，但若軒嵐諾「路徑不變，暴風圈持續擴大」，午夜（23時至明日2時）不排除發布陸上警報，若真的發布，新北市的東北角、宜蘭2地區可能是暴風圈觸陸的區域，影響最大，最新狀況象局仍在密切關注中，民眾請多加留意。