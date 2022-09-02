柬埔寨教主稱「末日洪水來了」　2萬人衝進農舍避難

全球極端氣候越來越嚴重，2022年全球夏季創了歷史高溫紀錄，部份地區長時間缺乏降雨引發乾旱，另一頭，南亞的巴基斯坦則遇上了世紀大洪災。氣候異常導致人心惶惶，柬埔寨民主主義同盟黨（LDP）創辦人韋斯納（Khem Veasna）近日宣稱，世界末日就要來了，聖經裡裡的大洪水即將淹沒地球，只有他的農舍是足以保障大家安全的「諾亞方舟」。聽起來荒謬的言論，沒想到還真有人相信，不僅深信韋斯納是救世主，更有超過2萬人湧入他家避難。
根據外媒報導，韋斯納對外自稱梵天（Brahma），他在臉書上擁有37萬粉絲追蹤，具有一定的影響力。他在上周透過臉書宣稱，目前世界大亂使得他難以入睡，後來竟然發現自己的脊椎出現「黑洞」（black hole），他警告地球上即將出現「聖經級」洪水，如果想要逃過一劫，只有他位於暹粒省（Siem Reap）的農舍不至於受到洪水影響。
這則訊息發布後，竟有2萬多人來到韋斯納的農舍，甚至有人辭掉工作，帶著全家大小一起搬過來，這些人不分男女老少，全都相信韋斯納是末日救世主，希望能夠留在韋斯納的「諾亞農舍」避難，躲過世界末日的大洪水。
然而，突然湧入的大批人潮讓當地民眾相當困擾，因為這些人有些衛生習慣不好，把環境搞得亂七八糟，還有人隨地大小便，讓當地民眾抱怨連連。
目前暹粒省政府已經要求前來「避難」的民眾儘快離開，如果再不離開就會採取法律行動。柬埔寨政府也呼籲大家，不要因為迷信謠言而辭掉工作。