聯合國新疆報告出爐　美國務卿誓為受害者討正義

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報告也表示，中國當局運用對抗恐怖及極端主義策略，在新疆地區嚴重侵犯人權。
布林肯（Antony Blinken）今天透過聲明歡迎這份重要報告的出爐，指報告為中國政府如何惡劣對待及虐待維吾爾族等少數族群，提供權威性描述。
布林肯指出，北京對維吾爾族人持續犯下種族滅絕及違反人道罪，報告加深且確立美國的嚴重關切。美國會持續與盟友、公民社會及國際社會緊密合作，為眾多受害者尋求正義及追究責任。
他強調：「我們會持續向中共究責，敦促他們釋放被不當拘押的民眾，說明『被消失者』下落，並允許獨立專家能毫無阻礙地進到新疆調查。」
時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年1月卸任前，正式認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」（genocide），布林肯上任後同意這項認定。
擔任美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席的民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）今天也發表聯合聲明，指聯合國報告結論與人權倡議者的多年紀錄相吻合。
兩位主席表示，這份報告傳遞一項強而有力的訊息，亦即包含聯合國在內的國際社會，必須立即採取行動，確保對中國在新疆犯下的暴行追究責任。（編輯：楊昭彥）1110902