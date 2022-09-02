強颱軒嵐諾打轉！氣象局8:30發海警 暴風圈恐掠過東北角
強烈颱風軒嵐諾逐漸北轉，依照目前移動路徑與速度推算，中央氣象局將在今（2）日上午8時30分發布海上颱風警報。氣象局預報員林定宜指出，從昨晚到今日凌晨軒嵐諾颱風幾乎在原地打轉，以很緩慢的速度往北移動，預期這樣的狀況會持續到今晚才會慢慢加速，提醒民眾要留意颱風外圍環流帶來的風雨。
根據氣象局最新觀測資料顯示，強颱軒嵐諾中心位置在花蓮東南方520公里海面上，以時速5轉6公里速度向西北轉北移動，中心附近最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑擴大到250公里，10級風暴風半徑約100公里，預估未來暴風圈範圍還有機會持續擴大。
氣象局預估將在今日上午8時30分發布海上颱風警報，至於陸上警報是否發布，目前仍無法排除，由於軒嵐諾颱風暴風半徑可能廣達280至300公里，如果颱風北轉路徑稍微偏西一點，暴風圈就可能擦過東北角陸地，目前氣象局正密切觀察中。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，強颱軒嵐諾目前颱風眼並不如昨日這麼清晰，主要原因是颱風滯留打轉攪翻了海水導致海溫下降，不利於強度維持，原本橫亙在颱風北方的副熱帶高壓逐漸減弱，未來軒嵐諾將經過宮古島、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，由於在統計上的預報誤差範圍內，需密切留意。
氣象局表示，今明兩天受到颱風外圍環流影響，風雨將逐漸增強，北台灣天氣相當不穩定，北部、東北部地區、中部山區有局部大雨或豪雨，其中北部山區有局部大豪雨發生機率，中南部地區也有短暫雨。目前已針對大台北、桃園、新竹縣及宜蘭地區發布大雨特報，請民眾注意瞬間大雨及強陣風。