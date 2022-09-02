600萬起，完美演繹英倫豪奢SUV ─ Land Rover The New Range Rover開始預售

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The New Range Rover 於全新品牌策略下重生，賦予 Modern Luxury 的全新概念，承襲過去也重新定義未來，成就現代豪華移動新標竿，台灣引進車型包括柴油動力 D350 SE SWB 標準軸車型；汽油動力 P400 SE SWB 標準軸車型、P400 HSE LWB 5 人座與 7 人座長軸車型、P400 Autobiography LWB 旗艦長軸車型，預售價新台幣 600 萬元起。
第一代 Range Rover 推出至今餘 50 載，經典的設計元素透過現代美學重新勾勒新時代設計語彙，創造令人過目不忘的優美身形。The New Range Rover 全新設計的水箱護罩搭配水平線條的鍍鉻消光下氣壩飾條延伸視覺張力，前霧燈、攝影機與雷達精巧整合於內。車前如水晶般璀璨的全新數位 LED 頭燈，採用 120 萬組微鏡片，自適應前照明功能可在車輛行駛路徑上遮擋多達 16 個物體，確保其他道路使用者不會眼花繚亂，兼顧美觀與最佳的照明效率。車側三條向後集中的線條塑造不可錯認的動人外型，如遊艇般的車尾延續俐落的水平線條，亮黑色尾門飾條結合世界首創的隱藏式尾燈設計，對比鮮明的紅色 LED 燈組僅在作動時點亮，使車尾更顯極致現代與優雅。現代的精緻外型與考量空氣力學所設計的隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，創造僅有 0.30 的風阻係數。
全新 MLA-FLEX 車體導入混合金屬結構與尖端工程技術，使 The New Range Rover 車身剛性提升 50% 並有效減少 24% 的噪音產生，兼容無論標準軸或長軸距車身，對於舒適度毫不妥協。標準軸距（SWB）或長軸距（LWB）均採用五座設定，而首次提供可舒適容納 7 名成人的第三排座椅於 The New Range Rover LWB 長軸距車型供選擇。全車座椅採溫莎皮革包覆，雙前座具備 20 向電動調整功能，第二排座則亦可進行椅背的電動角度調整，全車系座椅皆標配加熱功能。
中控台上 13.1 英吋懸浮式曲面觸控螢幕擁有觸覺回饋功能，搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，多達 70 個模組可透過 SOTA 進行線上更新，使車輛隨時保持在最新的狀態；結合手機無線充電、無線 Apple CarPlay 與 Anrdroid Auto 等便利配備，提供更為輕鬆愜意的駕駛體驗。最新的進階車室負離子系統可進行 PM 2.5 懸浮微粒過濾與二氧化碳感測功能，與 Meridian 頂級數位化音響系統，頂級材質鋪陳與尖端科技相互結合，營造 The New Range Rover 極致奢華與舒適的高質感乘坐品質。
The New Range Rover 提供 3.0L 直列六缸 MHEV Ingenium 汽油與柴油引擎兩種動力可供選擇，前者具備 400PS 與 550Nm 最大馬/扭力輸出，0-100km/h 於 5.8 秒內完成；後者則具備 350PS 與 700Nm 最大馬/扭力輸出，0-100km/h 僅需 6.1 秒即可達成。搭載 Land Rover 第一個五連桿後軸結構，使 The New Range Rover 具備四輪轉向功能，後輪最大轉向可達到 7.3 度，在標準軸距的車型上創造僅 5.69m 的迴轉半徑（長軸距為5.98m）。
全新的雙閥式單筒氣壓避震能更有效的將車艙與路面震動之間阻絕，與 Dynamic Response Pro 動態反應系統結合，透過導航數據提前調整懸吊設定；強大的新型主動式 48V 電子側傾控制系統比液壓裝置動作更快且效率更高，將高達 1,400 Nm 的扭力傳達到防傾桿，保持車輛行駛時的穩定性。整合 IDD 智慧扭力分配系統、TVBB 煞車控制扭力轉換系統等底盤科技，創造極其舒適與平穩的駕馭體驗。搭載最先進的 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供包含泥濘、攀岩、涉水等多達 8 種的全地形行車模式選擇，使車主面對不同的地貌都能從容面對。
針對層峰後座買家，The New Range Rover Autobiography 旗艦車型提供更為奢華與尊榮的配置，雙前座座椅採用頂級材質 Semi-Aniline 半苯胺皮革鋪陳，具備 22 向電動調整功能包含頭枕 4 向調整，後排採用行政總裁座椅搭配智慧座椅控制裝置，可透過中央扶手上的 8 英吋螢幕控制空調、座椅調整、按摩、電動後車窗遮陽簾等舒適配備。為打造更為愜意舒適的尊榮體驗，亦可選配後排娛樂系統，前排椅背上的 11.4 英吋螢幕可呈現包含影音、娛樂、導航等資訊，同時具備觸覺回饋與兩個 HDMI 端口支援行動裝置進行播放。除了標配的 Terrain Response 2 進階全地形反應系統之外，Autobiography 旗艦車型額外搭載可調式地形反應與動態設定系統。可調式地形反應可針對差速器、動力總成、轉向、牽引力控制系統、行駛控制進行進階調整並最多可以記憶 4 組個人化設定。動態設定系統則針對加速、轉向、換檔、懸吊等面向各別調整一般或駕馭模式。
The New Range Rover 即日起展開預售，預售車型包括標準軸距 D350 SE SWB、P400 SE SWB；長軸距 P400 HSE LWB、P400 HSE LWB 7 人座與 P400 Autobiography LWB 五種車型，預售價新台幣 600 萬元起。The New Range Rover 預計於今年 Q4 正式在台上市，而由 SVO 特殊車輛部門所打造的奢華旗艦車款 Range Rover SV 車型也預計將於 2023 年導入台灣市場。歡迎喜愛現代奢華美學的品味玩家洽詢在台授權經銷商。
| The New Range Rover 預售
| 車型
| 2023年式建議預售價
| The New Range Rover D350 SE SWB
| 600 萬元
| The New Range Rover P400 SE SWB
| 600 萬元
| The New Range Rover P400 HSE LWB
| 645 萬元
| The New Range Rover P400 HSE LWB（7 Seats）
| 649 萬元
| The New Range Rover P400 Autobiography LWB
| 710 萬元