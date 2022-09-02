最快8：30發海警！「軒嵐諾」影響加劇 雨彈橫掃5縣市
中央氣象局表示，今、明（2日、3日）兩天颱風外圍環流影響加劇，風雨逐漸增強，臺灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北部山區並有局部大豪雨 發生的機率；中南部地區有短暫陣雨，中部山區亦有局部大雨發生的機率。最快預計會在上午8點30分發布「海上警報」。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今(2日) 4時紅外線色調強化雲圖顯示，強颱「軒嵐諾」颱風眼已不若昨日清淅，原因是滯留打轉的颱風，攪翻其下的海水，降低海溫(SST)，不利強度的維持。最新(2日2時)中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」在原地打轉；原橫亙在颱風北方「副熱帶高壓」逐漸減弱，「軒嵐諾」轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，是否會符合發布陸上警報的條件，仍應持續密切觀察。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(2日)起至下週日(4日)，「軒嵐諾」外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，可紓解北台灣缺水壓力，但山區應防坍方、落石、土石流等現象，不可掉以輕心；而其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。
吳德榮說明，下週一(5日)至週三(7日)「軒嵐諾」漸遠離、但天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週四(8日)多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。（編輯：陳苾暐）