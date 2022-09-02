美國大使也得做核酸！上海排隊篩檢還po文　照片瘋傳引議

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勃恩斯1日下午在推特發布1張照片，用中英文打下他在上海排隊做核酸，地點是在一處核酸檢測站前，天色已晚，似乎剛下過雨，身穿西裝的勃恩斯拿著手機在排隊。
照片po出後引來各國網友在下方留言，許多人紛紛表示不解，詢問為何大使沒有外交豁免權，再不然至少也會安排人上門為他檢測，為何還得像一般人一樣去排隊做核酸；大批中國網友則表示，勃恩斯這是入鄉隨俗，還有人質疑他是故意在作秀，諷刺中國的清零政策、醜化中國的形象。
有趣的是，中媒《上海日報》還在勃恩斯這則推特下方留言，說上海有超過1萬個核酸檢測點，並提醒勃恩斯必須在抵達上海後3天內進行2次檢測。對此勃恩斯還回應指，他已經在上海做過2次核酸檢測，他樂於盡自己的本分，最後並以中文寫下：「大家加油」。
據了解，勃恩斯是在8月31日抵達上海，向美國海軍陸戰隊上海領事館衛兵分遣隊頒發獎狀，在美國駐上海總領事何樂進（James Heller）的陪同下，參觀上海總領事館的建築大樓，並對該館雇員發表講話。
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