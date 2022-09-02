「軒嵐諾」減為中颱！氣象局發布海上警報 警戒範圍曝光
中央氣象局今天（2日）早上8:30，發佈第11號颱風「軒嵐諾」的海上颱風警報，而軒嵐諾也從強颱減弱為中颱，不過因外圍環流影響加劇，風雨逐漸增強，臺灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北部山區並有局部大豪雨發生的機率；中南部地區有短暫陣雨，中部山區亦有局部大雨發生的機率。
中央氣象局指出，強颱軒嵐諾2日8時的中心位置在北緯21.5度，東經125.4度，即在鵝鑾鼻的東方約 470 公里之處，以每小時6轉11公里速度，向西北轉北進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風以上。
軒嵐諾颱風今天（2日）上午，已從強颱減弱為中颱，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑100公里，颱風預測3日8時的中心位置在北緯 22.9 度，東經 124.8 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之處。
氣象局也再次提醒，受颱風影響，各地天氣不穩，北部、東北部地區整天都有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部山區，可能有出現局部大豪雨，中南部地區也會出現短暫陣雨，中部山區也有局部大雨發生的可能，花東及澎、金、馬皆有局部短暫陣雨，民眾外出務必注意安全。（編輯：陳苾暐）