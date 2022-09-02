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中颱「軒嵐諾」發海警！陸警可能性仍在　風雨趨緩時間曝

▲「軒嵐諾」減為中颱，從昨天晚上開始各地就開始下起陣雨，中央氣象局今（2）日上午8點30分發布海上警報，並針對7縣市發布豪大雨特報。（圖/NOWnews影像中心）
▲「軒嵐諾」減為中颱，從昨天晚上開始各地就開始下起陣雨，中央氣象局今（2）日上午8點30分發布海上警報，並針對7縣市發布豪大雨特報。（圖/NOWnews影像中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-02 08:52:37

「軒嵐諾」雖減為中颱，但仍然來勢洶洶，從昨天晚上開始各地就開始下起陣雨，中央氣象局今（2）日上午8點30分發布海上警報，並針對7縣市發布豪大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明表示，氣象局有可能在今天上半天針對台灣東部、東北部、北部等海面陸續發布今年第1個海上颱風警報，同時也將是有歷史紀錄以來最晚發布的當年首個颱風警報，而陸上警報目前仍然不排除有這可能性，有待後續觀察。

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彭啟明指出，受到軒嵐諾颱風外圍環流影響，昨天在迎風面地區陸陸續續已經有下雨的狀況發生，同時在不少地方也開始出現明顯的強陣風，尤其是在台灣海峽這一側的西半部沿海，在台灣海峽地形作用的加持下，很多地方都出現了7-8 級的陣風，梧棲的陣風更是一度高達10級，雖然颱風距離台灣還很遠，但是它寬廣的環流已經對台灣造成了不小的影響。

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▲氣象局一早針對7縣市發布豪大雨特報。（圖/中央氣象局提供）
彭啟明提到，不論颱風警報發布的狀況為何，今（2）日一直到週日（4）日這段期間各地的天氣都會受到影響，預估降雨最明顯的地方會落在北部、東北部地區，尤其是山區，可能會有日雨量達到豪雨或大豪雨等級的累積雨量發生，平地也會有大雨或豪雨等級的累積雨量出現，其次是中部山區，也可能會有局部豪雨的機會，其他地方的降雨量預期會在大雨等級左右，如果颱風未來越靠近台灣一點，降雨的情況也會更多一些。

另外，風力部分則是各地沿海的陣風都會很明顯，尤其是中北部、東北部沿海一帶，持續有機會出現8-10級的強陣風，比較靠近內陸的區域也是會有一陣一陣的強風現象，提醒大家外出的時候要小心自身安全，山區以及危險的區域暫時不要前往，有任何活動安排也建議調整或取消比較妥當。

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▲中颱「軒嵐諾」來勢洶洶，一圖看懂全台風雨時程。（圖/天氣風險公司臉書）
至於颱風影響趨緩時間點，彭啟明說，這個颱風的影響要持續到週日（4日），最快可能也要到週日的下半天才會逐漸離開台灣附近海域，颱風警報有解除的機會，風雨的狀況也才會逐漸趨緩下來，但是真正要完全擺脫這個颱風的影響可能要等到下週一（5日），目前來看這個颱風離開後並不會有西南氣流，反而是北方大陸高壓有機會往南延伸，為台灣帶來東北風的環境，迎風面地區仍有較高的降雨機率，中南部地區也持續會有午後雷雨發生的情況，但是時間尚早，變化仍大，有待後續觀察。（編輯：張嘉哲）

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