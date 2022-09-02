中颱「軒嵐諾」發海警！陸警可能性仍在　風雨趨緩時間曝

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彭啟明提到，不論颱風警報發布的狀況為何，今（2）日一直到週日（4）日這段期間各地的天氣都會受到影響，預估降雨最明顯的地方會落在北部、東北部地區，尤其是山區，可能會有日雨量達到豪雨或大豪雨等級的累積雨量發生，平地也會有大雨或豪雨等級的累積雨量出現，其次是中部山區，也可能會有局部豪雨的機會，其他地方的降雨量預期會在大雨等級左右，如果颱風未來越靠近台灣一點，降雨的情況也會更多一些。
另外，風力部分則是各地沿海的陣風都會很明顯，尤其是中北部、東北部沿海一帶，持續有機會出現8-10級的強陣風，比較靠近內陸的區域也是會有一陣一陣的強風現象，提醒大家外出的時候要小心自身安全，山區以及危險的區域暫時不要前往，有任何活動安排也建議調整或取消比較妥當。
至於颱風影響趨緩時間點，彭啟明說，這個颱風的影響要持續到週日（4日），最快可能也要到週日的下半天才會逐漸離開台灣附近海域，颱風警報有解除的機會，風雨的狀況也才會逐漸趨緩下來，但是真正要完全擺脫這個颱風的影響可能要等到下週一（5日），目前來看這個颱風離開後並不會有西南氣流，反而是北方大陸高壓有機會往南延伸，為台灣帶來東北風的環境，迎風面地區仍有較高的降雨機率，中南部地區也持續會有午後雷雨發生的情況，但是時間尚早，變化仍大，有待後續觀察。（編輯：張嘉哲）