台股早盤跌逾30點　IC設計、生技醫療族群續強

美股道瓊上漲145.99點，漲幅0.46%，收在31,656.42點；那斯達克指數下跌31.08點，跌幅0.26%，收在11,785.13點；標普500上漲11.85點，漲幅0.30%，收在3,966.85點；費城半導體下跌51.44點，跌幅1.92%，收在2,625.95點。
台北股市今以14790點開出，隨後一度小翻紅至14817點，早盤跌逾30點，來到14767點。權值股台積電早盤跌2元，來到488元附近，跌幅0.41%。其他晶圓代工漲跌互見，如聯電走漲0.12%，來到40.5元。世界先進跌0.28%，力積電都漲0.45％以上。另外，重要電子股如聯發科早盤跌逾1%，來到640元。鴻海漲約0.47%，來到108元。
今日盤面IC設計族群表現亮眼，M31、晶心科漲逾4%，聚積、笙科漲逾3%，智原漲逾2%，矽創、力旺、亞信漲逾1%。生技醫療族群走勢持續強勁，美時漲逾5%，中裕、保瑞藥業漲逾4%，台康生技、東洋、北極星藥業-KY漲約2至3%。矽晶圓概念股紅通通，統懋漲逾5%，台勝科、昇揚半導體、合晶漲約1至2%。ABF載板三雄股價走高，南電、欣興、景碩漲約1至3%。
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