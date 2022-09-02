洪患讓乾淨飲水缺乏！巴基斯坦人喝髒水 恐爆大規模疫症
巴基斯坦暴雨引發的洪災已造成近1200人死亡，逾3300萬人受災，除了事後重建工作困難，公衛專家更擔心民眾無法取得乾淨的飲用水，只能被迫喝未經處理的水，醫療及疫症威脅恐接踵而至。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）聲稱，世衛已將這次洪災列為最高級別突發事件，正與巴國政府合作，應對霍亂等疫症的爆發。
綜合外媒報導，洪水令巴基斯坦多地受災，位於西北部的開伯爾普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa），已有通報稱當地民眾腹瀉求醫的比例明顯增加，因民眾感染了透過不潔淨水源傳播的疾病；衛生官員警告，當地恐大規模爆發如瘧疾、痢疾和霍亂等疫症。
報導指出，巴基斯坦也有880多家診所在洪水中遭到破壞，這對應對醫療需求來說，無疑是雪上加霜，對此世衛已撥款1000萬美元，用於巴國的緊急衛生救援工作。
巴基斯坦水援助組織（WaterAid Pakistan）主任賈巴爾汗（Arif Jabbar Khan）曾到訪災情嚴重的信德省，透露當地缺乏乾淨飲用水，居民在別無選擇的情況下只能飲用髒水，許多家庭暫時安置在由竹子和塑料製成的簡陋小屋裡，生活環境相當惡劣。