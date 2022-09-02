緬甸經濟慘澹！通膨飆升、物價高漲　逾2000萬人陷赤貧

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一連串的經濟危機，加上通貨膨脹持續上升，緬甸民眾首當其衝，許多人直呼快要活不下去。數據顯示，約有40%、逾2000萬緬甸人活在貧窮線以下，只能靠政府補貼或慈善機構救助過活。在物價節節高升的情況下，食用油的價格不斷增加，原本的民生必需品現在成了稀缺物品。一名當地的家庭主婦透露，如果家中只有一個人在工作賺錢，買了油之後，可以用的錢就已所剩無幾。
面對生活困境，許多人只能尋求慈善機構的救濟，仰光街頭每天都能看到大排長龍的民眾，只為領取免費食物。一位民眾表示，就算想在家作飯也沒有電，米價也漲翻天，在家煮飯的成本實在太高。
負責分送食物的人員表示，他們每天發放500份餐盒，但常常有600多人來排隊領取，所以他們除了餐盒外，也會準備蛋糕、零食、水果，希望可以儘量讓更多人吃飽，不要餓肚子。
世界銀行指出，緬甸雖然高達40%的人口生活在貧窮線以下（根據聯合國開發計劃署定義，每日收入低於1590緬元、約22元台幣），但今年3月的消費者物價指數卻比去年同期上漲17.3%，包括油價、大米、雞蛋蔬菜、大眾運輸、房價等全部漲價，物價下漲、收入下滑，緬甸民眾的生活困境，一時半刻間，恐怕仍難以解決。