中颱軒嵐諾發海警！暴風圈擴大恐變回強颱 陸警仍不排除
「軒嵐諾」颱風目前正在鵝鑾鼻的東方約470公里處，稍早已從強颱轉為「中度颱風」，台灣受外圍環流影響，北部、東北部地區風雨也已明顯增強，中央氣象局在上午8：30也發布今年首次的海上警報，路徑上，軒嵐諾未來會先在原地滯留打轉，並在下半天緩慢往北移動，不過由於軒嵐諾預估路徑有較偏西的情況發生，且暴風圈可能還會擴長，所以仍不排除陸上警報的發布可能；至於強度方面，雖然目前已減弱為中颱，但氣象局強調，未來北上過程中不排除會再轉為強颱，提醒民眾要繼續留意相關資訊。
根據氣象局最新觀測資料顯示，強颱軒嵐諾中心位置在鵝鑾鼻的東方約470公里處，以每小時6轉11公里速度，向西北轉北進行，中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑擴大到250公里，10級風暴風半徑約100公里，預估未來暴風圈範圍還有機會持續擴大。
氣象局表示，受到海水溫度降低的環境因素，軒嵐諾在今早已轉為中颱，不過暴風半徑仍維持250公里，其暴風圈正在往巴士海峽移動，將影響台灣東北和東南部海域；氣象局強調，軒嵐諾的暴風圈未來還會繼續擴大，讓北台灣的雨量明顯增加；此外，軒嵐諾目前在原地滯留打轉，未來下半天才會緩慢往西北方進行，氣象局指出，目前預測路徑相較於過去已經稍微偏西，未來會繼續評估路徑和暴風圈擴張狀況，不排除發布陸上警報。
天氣方面，氣象局指出，受到軒嵐諾外圍環流影響，今（2）日臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、新竹、苗栗及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，而颱風路徑仍有不確定性。整體來看，今明兩天，北部須嚴防豪雨，西部則要注意沿海強風，週六（9/3）日，中部山區雨勢也會開始增強；此外，週日（9/4）全台風雨趨緩，但仍須留意颱風離開後的位置，是否會對台灣造成影響；氣象局也提醒，臺灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9~11級強陣風；金門及西半部內陸平地亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。