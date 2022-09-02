Fed官員又放鷹！日圓貶破140 新台幣早盤續貶快見30.6元
美國聯準會（Fed）官員宣稱，為對抗通膨，需要在明年初將基準利率升高到4%以上，此言論推升美元指數再衝高，日圓兌美元更貶破140關卡，新台幣兌美元在前一交易日貶破30.5元後，今（2）日早盤也持續貶值，並一度來到30.588元、貶值5.7分。
美國政府即將公布最新就業數據，預期這份數據將鞏固聯準會對於貨幣緊縮政策的承諾，美股走勢分歧，道瓊與標普500指數收高，終結連4黑。台股今日開盤下跌11.58點，加權股價指數以14790.28點開出，一度翻紅衝上14817.4點、上漲15.54點，但後繼無力，目前又回跌30餘點。
國際匯市部分，在聯準會官員再放「鷹」之下，美元指數再衝高站上109.5以上，日圓兌美元更貶破140價位，目前來到140.07兌1美元，韓元則在1354.25兌1美元震盪，而人民幣兌美元中間價也再貶見6.8917。
至於新台幣兌美元在前一交易日貶破30.5元後，今日早盤以30.56元、貶值2.9分開出，一度回升來到30.53元，但在美元指數再衝高及台股反彈無力之下，新台幣兌美元又回貶，並靠向30.6元，目前最低價探30.588元、貶值5.7分，目前在30.571元震盪。