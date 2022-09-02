醫學美容的未來趨勢　點線音波合併治療效能1+1>3

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醫療器材公司執行長鄭旭辰表示：「Q+音波上市後，持續獲得消費者的喜愛，音波在市場呈現高需求，也很高興能有機會邀請北、中、南各科醫師以不同角度來一同探討醫學美容的現在與未來趨勢。」醫學報告指出2021年全球統計微整市值達1.62兆台幣，在未來十年將以13.8%幅度成長，其中非侵入性治療報告中，可觀察到女性的前五名即為皮膚緊實相關療程；2021與2020年在皮膚緊實與脂肪減少的需求已成長1倍以上之多。
整形外科診所潘俊豪院長，曾擔任長庚整形外科主任超過十年經驗，潘院長指出：「院內的患者，選擇以非侵入式治療勝於開刀方式的比例越來越高，主要觀察其原因為患者希望能達到自然且安全；在醫生角度觀點，脂肪厚度、皮膚鬆度同時都需思考的情況，則建議以點狀及線狀音波探頭雙管齊下併行操作；在Q+音波實際測試中，點狀探頭能有拉提效果，線性則能大幅緊實減少體積，國外醫師也觀察到對肥厚組織的削減、速度快、有效、治療區域大、3分鐘300條，在在都能滿足患者的對於醫美療程的需求。」
音波拉提療效多元高CP值 廣受消費者青睞
美容醫學醫學會副秘書長、皮膚科診所許哲豪院長表示：「許多醫美療程不斷進步，但音波拉提仍是現在消費者最為喜歡的療程之一；隨著Q+音波出現，使皮膚生態系能更為完整；不同消費者臉部的SMAS層深度也不盡相同，同時使用點狀與線狀探頭時，患者除能有緊緻拉提、真皮層改善、毛孔及黑色素外，更能讓輪廓線改善。」進行音波療程後，可維持約一年的時間，以韓國為例，消費者已有音波療程作為美容保養療程項目的觀念，以每月回診一次，讓效果更好且能避免有副作用的產生。
台灣家庭醫學會常務副秘書長李祥和醫師提及：「建議在治療過程中也讓客人能夠直接的觀察自己的改變，才會有最直接的效果比對，直觀的感受改變也能提高滿意度；而除了醫學美容的療程讓膚質能緊緻拉提外，也要提醒患者適時的補充高蛋白質、維他命D等，還可以內、外調和才能擁有好的氣色。」
個人臉部狀態不同 不同探頭合併使用效果佳
皮膚科診所魏嘉宏院長在研討會中表示：「消費者對於抗老化及養生的觀念越來越完整，所以在選擇療程中，目的性與目標也越來越明確。現在的消費者喜歡以點狀與線狀兩種不同探頭合併使用，除了可以緊緻外也可同時有雕塑脂肪。在脂肪多的地方，線狀探頭建議使用4.5mm，但若是脂肪較少的患者，線狀探頭選擇3.0mm即可達到效果。」魏嘉宏院長進一步解釋，每一位患者臉部狀態不同，依照患者的不同狀況來，點狀探頭與線狀探頭的複合加成，效果更好，同時也是未來的趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54996
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