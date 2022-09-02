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中國無人機遭台擊落　胡錫進：不是大陸軍隊的

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk |

2022-09-02 10:44:10

中國無人機近期持續侵擾外島，多次到金門軍方營區拍攝，引發各方關注。陸軍金門防衛司令部1日宣布，擊落一架不明民用無人機。對此，先前叫囂「台軍若擊落無人機大陸將有理由擊毀台方目標」的中共官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進發文撇清切割稱：「出現在金門附近的無人機都不是大陸軍隊的」，再度慘遭中國網友瘋狂吐槽。

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胡錫進在微博發文說：「據老胡個人多方了解，近日出現在金門附近的無人機都不是大陸軍隊的，而應該是廈門地區民間無人機愛好者的，我昨天在外網上就說了這個情況。現在大陸玩無人機的人很多，他們喜歡航拍，有的人還把航拍照片或視頻發到自己的社交賬號上。金門方面顯然應當克制對待這些無人機，不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點。」

然而國軍8月30日對飛至金門營區的中國無人機首度開槍驅離，胡錫進當時氣憤發文表示：「現在嚴格說台軍已經開了『第一槍』，這很嚴重。如果接下來台軍膽敢擊落大陸無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。」

中國網友傻眼直呼：「已經擊落了，實彈什麼時候發射拭目以待」、「請拿出你之前伴飛佩洛西的氣勢」、「沒有大陸官方同意，民間不敢控制無人機飛台灣」、「玩具往大陸自己的軍事基地飛可以嗎？灣灣的玩具飛過來可以嗎？」、「一看灣灣真敢開槍，嚇得老胡都不敢承認是自己的無人機了」、「胡扯的後果就是評論裡面支持越來越少了」。

其他中國網友也紛紛留言狠酸：「對方扔石頭：無人機飛一飛沒什麼大驚小怪的；對方開槍：那啥，不是軍用機，不知道是誰飛著玩的。啥是紙老虎來著？」、「老胡昨天說台灣已經打響第一槍，如今又說無人機不是軍方的。哈哈，這都能騎牆」、「贏，灣灣不開槍！這就是國家強大敢飛過去！發下來了，就是民用的。怎麼都是win！」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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