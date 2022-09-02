是新世代XV還是其它車款？Subaru 9/15解答

Subaru近日突然釋出影片，預告將於9/15發表一款全新休旅車，雖沒透露車輛資訊，但猜測應該會是全新世代XV。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Subaru近日無預警的在網路上釋出影片，雖然只有短短15秒，但卻清楚預告將於9/15推出全新休旅車，也由於秒數實在太短，所以並沒有透露太多車輛資訊，當然車型也沒明說，但猜測應會是新世代XV。另外從影片中可以看到頭燈有著類似Solterra的造型，ㄈ型尾燈也延續品牌家族化設計。除了會有全新的造型設計，動力方面預計會搭載全新1.5升渦輪引擎，然而除了XV，先前野有傳聞新世代Impreza也將於年底現身。至於到底是何款車？就待9/15 Subaru解答。新XV頭燈不僅採品牌風格野有類似Solterra的造型。×新XV頭燈不僅採品牌風格野有類似Solterra的造型。ㄈ型尾燈也延續家族化設計。×ㄈ型尾燈也延續家族化設計。會是哪一款車？9/15揭曉。×會是哪一款車？9/15揭曉。 Skoda發布品牌全新Logo，強化視覺辨識度並於2024年全面換裝! Mini推出帶有漸層色車頂的Multitone特仕車 1,330萬起，頂尖奢華、綠能進化─Bentley Flying Spur Hybrid上市 600萬起，完美演繹英倫豪奢SUV ─ Land Rover The New Range Rover開始預售