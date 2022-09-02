【試駕】慢遊、熱血，Volkswagen Arteon 430 TSI R-Line Performance一手搞定

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關於Volkswagen Arteon我們先前已試駕過Arteon 330 TSI與Arteon Shooting Brake 380 TSI兩種車型，雖然兩者為不同調性但都對其留下良印象，而此次再度試駕Arteon當然不是私心想回味，而是體驗換搭EVO 4的2.0升動力。
和先前相比Arteon 430 TSI R-Line Performance雖仍搭載2.0升渦輪引擎，但引擎卻是升級至EVO 4的版本，其最大特色與進化之處，就是動力提升至280hp/40.8kgm。縱使擁有280hp最大馬力，但Arteon 430 TSI身為Volkswagen旗艦轎跑，自然不會有著毛躁的反應，因此在一般模式下正常行駛給人一種輕鬆自在的個性，Q韌的懸吊反應將路面不平過濾轉換成舒適的回饋。
既然賦予280hp馬力當然還要滿足駕駛對速度的渴望，只要切至運動模式能量輸出與換檔反應都較先前來得更加積極，只需稍為加深油門深度，轉速立刻跨過2,500rpm門檻釋放動力，不過也別期望會有脫胎換骨般強烈反應，畢竟身為旗艦車型，深不見底不輕易展現才符合身分，但只要釋放所帶來的速度感還是能讓人速度上獲得滿足。
如果覺得所提供模式都不適合，沒關係Arteon 430 TSI有準備個人化駕駛模式，可依喜好設定轉向、傳動與引擎聲浪，甚至DCC主動式底盤控制系統還提供15段可調。在調至最運動狀態下可感受懸吊回饋作動變得更直接快速且硬朗，但卻不至於犧牲舒適會讓人感到過於硬派，不過於彎中卻能給予車輛充足支撐性，搭配4Motion主動式智慧四輪驅動系統，讓整體操駕擁有更穩定的表現。由於Arteon 430 TSI尺碼逼近4.9m，因此窄小急彎相對不是能發揮長處的場合，寬闊的環境才能充分享受Arteon 430 TSI所給予的快感。
Arteon 430 TSI畢竟非逞凶鬥狠的車型，從容的慢遊相對更適合Arteon，除了R-Line外觀套件及20吋輪圈所營造的運動高貴氣息，Fastback斜背設計讓整體線條與視覺效果變得優雅，種種元素組合出的美感輪廓，讓我只想與Arteon輕鬆愜意的在海岸道路欣賞風景。
除了美感樣貌，Arteon比你家客廳還高級舒適的座艙也讓人想細細品味，全車所及之處採軟質鋪陳不說，座椅方面更採Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，及前後座配備加熱功能，駕駛座更附有按摩功能，你說你家客廳或沙發有比Arteon還高級嗎？
在享受舒適乘坐之餘，Arteon配備的10.25吋數位儀表、9.2吋MIB 3多媒體系統、無線Apple Carplay、無線充電、ACC主動固定車距、車道修正輔助、車道維持、後方橫向車流警示/煞車輔助、九具輔助氣囊提供便利與安全的行車感受。
Arteon 430 TSI動力升級幅度雖不大，但整體所營造的個性卻能讓人滿足對操控與速度的渴望，當然若你有一定歷練，可能會更想駕著Arteon 430 TSI愜意享受生活。