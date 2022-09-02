台灣親人急尋失聯國人下落　移民署呼籲中秋回家團圓

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申請人陳先生也說，前一陣子與兒子發生口角，自那時起，無論透過各種管道，皆無法與兒子取得聯繫，近期發現兒子可能已出境，加以媒體報導人口販運集團有移往其他東南亞國家跡象，他的心裡十分不安，特地到台北市服務站查詢兒子行蹤，獲知兒子仍在國內的瞬間，他不禁哽咽呢喃感謝主，也頻頻道謝。
「我的姪兒是否人在柬埔寨？」另一申請人陳女士近日也來站詢問相關問題，並且憂心忡忡表示，姪兒經朋友介紹前往中部地區公司工作，卻突然毫無音訊，在台北市服務站的協助下，發現姪兒竟已出境前往柬埔寨，後來輾轉透過柬國當地聯絡人與姪兒聯繫，姪兒卻表示目前與朋友一同在柬國某車行工作，但是對實際工作內容三緘其口，令陳女士心急如焚。
另一位王先生談起姪兒的下落，神情黯然落寞，他的姪兒4年前不見蹤影，當時亦前往警局報案，但無奈人海茫茫，始終沒有姪兒的消息。經台北市服務站協助查詢姪兒入出境紀錄，才發現同樣也出境至柬埔寨，目前警方已協助偵辦中。
移民署台北市服務站主任蘇慧雯特別叮嚀在外地居住的遊子，為避免造成家人無謂的擔心，無論生活多忙碌，仍請撥空打一通電話或傳訊息與家人聯繫、互報平安，中秋佳節月圓人團圓，期盼遊子在中秋節前回家相聚，以緩解家人憂思之情。另外，蘇主任也呼籲民眾切勿輕信不實招募廣告，以免危及人身安全，如果要申請查詢失聯親人入出境紀錄，確認是否前往柬埔寨，可請當事人之配偶、直系血親、直系姻親或旁系三等親內之血親，攜帶身分證及警察機關開立之有效期限三個月內受（處）理失蹤人口案件登記表至服務站，查詢最後一次入出境紀錄。