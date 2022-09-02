博士論文遭控抄襲！蔡適應：歡迎學倫會再度檢視

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蔡適應透露，他的深度地方訪談問很多人，包括基隆市府官員、港務公司官員、基隆在地業者，以及一位國民黨資深前市議員，這名藍營議員是資深議員，他非常尊敬該名議員，也拜託議員接受訪問，因為論文需要長期政治參與者觀察，並採開放式問卷作法。蔡適應表示，他的論文有265幾份的參考文獻，但是參考文獻事實上有300項，參考資料確實有漏掉，但大部分都有列出，這部分他會虛心接受。
媒體詢問，資深媒體人黃揚明質疑他的博士論文指導教授是考試委員周志龍，考試委員指導立委，是否應該迴避？蔡適應表示，「我沒投過我老師一票，他獲得提名時候我並不是立委，我當時是基隆市議員」，記得當時民進黨團是沒有成員進場投票，老師接任是國家對他肯定，因為他原本就是都市計畫權威，能在他門下是無限光榮的事，老師給了很多協助，博士論文寫了10年時間，是因為老師一直說要再修，他一度跟老師說要放棄了，但是老師一直鼓勵他，不敢說論文寫很好，但很感謝老師。
蔡適應表示，他的博士論文畢業時經過比對，單一文件相似度最多2%，絕對經得起考驗，也感謝對手陣營的監督與指教，反而借此機會可以跟市民說清楚他的政見大多是從博士論文研究而來，基隆市民會發現他的競選政見其實就是他的博士論文的研究結果，要將基隆打造為大台北地區國際海洋門戶。若學倫會啟動調查，他會充分配合做說明，並強調歡迎學倫會再做檢視。