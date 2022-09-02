▲ 保固加長、配備增添，中華三菱本月推休旅優購專案

乘用車「三菱最家豪禮東西軍」外促交車禮



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OUTLANDER



‘22年式





2WD



91.5萬~113.5萬



4WD



110.5萬



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日本原裝進口



四驅渦輪跑旅首選





ECLIPSE CROSS



2WD



108.5萬



4WD



116.8萬





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三菱好省專案



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COLT PLUS



52.9萬~56.9萬



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GRAND LANCER



64.2萬~80.2萬



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ZINGER



66.9萬~78.5萬



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ZINGER P/U



三開型 62.9萬



精采型 64.5萬



晶鑽型 68.5萬



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E-VERYCA 89.7萬起



電動商用車首選，二人座售價89.7萬，五人座93.9萬 (以上皆已扣除貨物稅補助) 安心充電升級方案(總價值5.5萬)：購車贈20米基本免費安裝及充電樁設備 購車送8年或16萬公里免費定期保養 高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多

中華菱利



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