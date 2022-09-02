▲ 保固加長、配備增添，中華三菱本月推休旅優購專案

中華三菱本月推休旅專屬優惠，凡活動期間購買 OUTLANDER 尊貴型、尊貴型 7 人座、S-AWC 旗艦型任一車種並完成領牌，除了可享【三菱最家豪禮東西軍】活動外，加贈 5 年或 15 萬公里延長保固，指定車型再免費升級炫彩智能數位儀錶，還有 60 萬高額 0 利率；購買 OUTLANDER 安全型還有限時限量超省優惠，要價 82.9 萬起(含政府舊換新補助)
日本原裝進口 ECLIPSE CROSS 限時享免費升級電動尾門
日本原裝進口ECLIPSE CROSS不到百萬，晉階百萬 限時優惠價99.5萬起(含政府舊換新補助)。本月購買ECLIPSE CROSS還享獨家優惠，凡本月訂車及完成領牌，除了可享【三菱最家豪禮東西軍】活動外，限時再享免費升級電動尾門，還有90萬高額貸款優惠、5年或15萬公里保固，網路預約試乘購車再享獨家限量資生堂高級保養品組（市價10,252元）乙組。詳情請上MITSUBISHI MOTORS官網或洽全省展示中心。
「三菱最家豪禮東西軍」好評優惠最後倒數
中華三菱【三菱最家豪禮東西軍】活動好評優惠最後倒數，凡於本月訂車及完成領牌指定車款OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS 任一車種，即可獲得「義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機」( 市價 34,900元 ) 或「PHILIPS 飛利浦智能門鎖」( 市價 22,000 元) 好禮二選一乙組。本月訂車及完成領牌COLT PLUS、GRAND LANCER、ZINGER PICK UP任一車款，即贈送【TAKASHIMA高島六星級美足機】(市值10,800元)，買車就趁現在，好禮錯過不再。
優惠內容
|乘用車「三菱最家豪禮東西軍」外促交車禮
|凡於本月訂車及完成領牌指定車款OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS 任一車種，即可獲得「義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機」( 市價 34,900元 ) 或「PHILIPS 飛利浦智能門鎖」( 市價 22,000 元) 好禮二選一乙組。本月訂車及完成領牌COLT PLUS、GRAND LANCER、ZINGER PICK UP任一車款，即贈送【TAKASHIMA高島六星級美足機】(市值10,800元)。
|OUTLANDER
‘22年式
2WD
91.5萬~113.5萬
4WD
110.5萬
- OUTLANDER禮上加禮!凡活動期間購買OUTLANDER尊貴型、尊貴型7人座、S-AWC旗艦型任一車種並完成領牌，即享豐富多重好禮!第一禮：指定車型免費升級炫彩智能數位儀錶。第二禮：安心保固送給你!加贈5年或15萬公里延長保固。第三禮：Panasonic9吋觸控多媒體主機免費升級(市價65,000元)/「義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機」( 市價 34,900元 )/「PHILIPS 飛利浦智能門鎖」( 市價 22,000 元) 好禮三選一。第四禮：60萬高額0利率。第五禮：政府舊換新補5萬馬上領。
- OUTLANDER好好價給你!活動期間只要82.9萬起(含政府舊換新補助)!
|日本原裝進口
四驅渦輪跑旅首選
ECLIPSE CROSS
2WD
108.5萬
4WD
116.8萬
- 九月購車獨享優惠：
- 不到百萬，晉階百萬 限時優惠價99.5萬起(含政府舊換新補助)，輕鬆升級中型日製跑旅
- 凡本月訂車及完成領牌，限時享免費升級電動尾門，還有最家豪禮二選一。
- 網路預約試乘購車再享獨家限量資生堂高級保養品組（市價10,252元）乙組。
- 90萬高額貸款優惠
- 5年或15萬公里保固
- 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。
- 旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。
- NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本GOOD DESIGN大獎、日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎!
|中華三菱LINE官帳號好友募集活動
|凡於活動期間內加入中華三菱LINE官方帳號好友完成任務，月月可抽總價值萬點LINE POINTS，想獲得更多專屬優惠，趕緊加入官方帳號。
|官網預約-掃描QR CODE活動
|活動期間內，客戶於三菱汽車官方網站登記預約試乘/賞車/購車諮詢，至全台中華三菱展示中心採用掃描QR CODE方式報到，即可獲得7-11 50元電子禮券一份(名額限前1,000名有效客戶，發完為止)。
|三菱好省專案
- OUTLANDER好好價給你!限時限量超省優惠，活動期間只要82.9萬起(含政府舊換新補助)! 最省的優惠給你大大的OUTLANDER!
- ECLIPSE CROSS不到百萬，晉階百萬 限時限量優惠價99.5萬起(含政府舊換新補助)。
- COLT PLUS 限時限量超省優惠，只要45.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。
|COLT PLUS
52.9萬~56.9萬
- COLT PLUS限時限量優惠價45.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。
- 百萬豪華車等級電動尾門車型56.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】
- 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。
|GRAND LANCER
64.2萬~80.2萬
- 全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價64.2萬元起。舊換新只要59.2萬。
- 22年式旗艦型全新搭載ADAS安全輔助系統，安全再提升；影音選配升級Panasonic 9吋觸控多媒體主機，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，行車更便利！
|ZINGER
66.9萬~78.5萬
- ZINGER新登場，質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！
- 舊換新61.9萬元起，高額50萬0利率實施中！
|ZINGER P/U
三開型 62.9萬
精采型 64.5萬
晶鑽型 68.5萬
- 舊換新57.9萬元起，高額50萬0利率實施中！
- ZINGER PICK UP 三開式貨台，不僅長車頭提升開車舒適性，三開式貨台讓您上、下貨更靈活！歡迎立即預約賞車~
- ZINGER PICK UP精采型、晶鑽型搭載智能駕駛輔助系統(ADAS)及盲區偵測警示系統(BSW)，採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，舒適性、安全性、專業質感大升級！專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，表現更多彩多姿！
89.7萬起
- E-VERYCA
- 電動商用車首選，二人座售價89.7萬，五人座93.9萬 (以上皆已扣除貨物稅補助)
- 安心充電升級方案(總價值5.5萬)：購車贈20米基本免費安裝及充電樁設備
- 購車送8年或16萬公里免費定期保養
- 高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多
|中華菱利
- 中華菱利A190 舊換新42.9萬起
- 中華大菱利A210超能載
- 中華菱利A190塑鋁廂車型全新登場
- 限時贈送4年或12萬公里延長保固(市價最高6,000元)
- A190/A210 18萬12期0利率優惠實施中
- ADAS智能安全輔助系統(市值20,000元)，本月菱利A180/A190/A210享超優惠選購升級價
- 載重量950KG同級木床車最大
- 同級唯一4WD四輪傳動設定
- 本月領牌菱利A180/A190/A210車款，即可獲得一年免費試用衛星犬/中華汽車車隊管理系統(價值4800元，限量50台)
|得利卡
- 三菱得利卡進化三級跳－動力提升／安全進階／外型進化
- 領先同級車 配備雙SRS
- ２萬１低頭款