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保固加長、配備增添，中華三菱本月推休旅優購專案

▲ 保固加長、配備增添，中華三菱本月推休旅優購專案
▲ 保固加長、配備增添，中華三菱本月推休旅優購專案

2GameSome - 有車賞

2022-09-02 11:55:01

中華三菱本月推休旅專屬優惠，凡活動期間購買 OUTLANDER 尊貴型、尊貴型 7 人座、S-AWC 旗艦型任一車種並完成領牌，除了可享【三菱最家豪禮東西軍】活動外，加贈 5 年或 15 萬公里延長保固，指定車型再免費升級炫彩智能數位儀錶，還有 60 萬高額 0 利率；購買 OUTLANDER 安全型還有限時限量超省優惠，要價 82.9 萬起(含政府舊換新補助)

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日本原裝進口 ECLIPSE CROSS 限時享免費升級電動尾門

日本原裝進口ECLIPSE CROSS不到百萬，晉階百萬 限時優惠價99.5萬起(含政府舊換新補助)。本月購買ECLIPSE CROSS還享獨家優惠，凡本月訂車及完成領牌，除了可享【三菱最家豪禮東西軍】活動外，限時再享免費升級電動尾門，還有90萬高額貸款優惠、5年或15萬公里保固，網路預約試乘購車再享獨家限量資生堂高級保養品組（市價10,252元）乙組。詳情請上MITSUBISHI MOTORS官網或洽全省展示中心。

「三菱最家豪禮東西軍」好評優惠最後倒數

中華三菱【三菱最家豪禮東西軍】活動好評優惠最後倒數，凡於本月訂車及完成領牌指定車款OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS 任一車種，即可獲得「義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機」( 市價 34,900元 ) 或「PHILIPS 飛利浦智能門鎖」( 市價 22,000 元) 好禮二選一乙組。本月訂車及完成領牌COLT PLUS、GRAND LANCER、ZINGER PICK UP任一車款，即贈送【TAKASHIMA高島六星級美足機】(市值10,800元)，買車就趁現在，好禮錯過不再。

 

優惠內容

乘用車「三菱最家豪禮東西軍」外促交車禮

凡於本月訂車及完成領牌指定車款OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS 任一車種，即可獲得「義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機」( 市價 34,900元 ) 或「PHILIPS 飛利浦智能門鎖」( 市價 22,000 元) 好禮二選一乙組。本月訂車及完成領牌COLT PLUS、GRAND LANCER、ZINGER PICK UP任一車款，即贈送【TAKASHIMA高島六星級美足機】(市值10,800元)。

OUTLANDER

‘22年式


2WD

91.5萬~113.5萬

4WD

110.5萬

    1. OUTLANDER禮上加禮!凡活動期間購買OUTLANDER尊貴型、尊貴型7人座、S-AWC旗艦型任一車種並完成領牌，即享豐富多重好禮!第一禮：指定車型免費升級炫彩智能數位儀錶。第二禮：安心保固送給你!加贈5年或15萬公里延長保固。第三禮：Panasonic9吋觸控多媒體主機免費升級(市價65,000元)/「義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機」( 市價 34,900元 )/「PHILIPS 飛利浦智能門鎖」( 市價 22,000 元) 好禮三選一。第四禮：60萬高額0利率。第五禮：政府舊換新補5萬馬上領。
    2. OUTLANDER好好價給你!活動期間只要82.9萬起(含政府舊換新補助)!
日本原裝進口

四驅渦輪跑旅首選


ECLIPSE CROSS

2WD

108.5萬

4WD

116.8萬


    1. 九月購車獨享優惠：
  2. 不到百萬，晉階百萬 限時優惠價99.5萬起(含政府舊換新補助)，輕鬆升級中型日製跑旅
  3. 凡本月訂車及完成領牌，限時享免費升級電動尾門，還有最家豪禮二選一。
  4. 網路預約試乘購車再享獨家限量資生堂高級保養品組（市價10,252元）乙組。
  5. 90萬高額貸款優惠
  6. 5年或15萬公里保固
    1. 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。
    2. 旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。
    3. NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本GOOD DESIGN大獎、日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎!
中華三菱LINE官帳號好友募集活動

凡於活動期間內加入中華三菱LINE官方帳號好友完成任務，月月可抽總價值萬點LINE POINTS，想獲得更多專屬優惠，趕緊加入官方帳號。

官網預約-掃描QR CODE活動

活動期間內，客戶於三菱汽車官方網站登記預約試乘/賞車/購車諮詢，至全台中華三菱展示中心採用掃描QR CODE方式報到，即可獲得7-11 50元電子禮券一份(名額限前1,000名有效客戶，發完為止)。

三菱好省專案

  1. OUTLANDER好好價給你!限時限量超省優惠，活動期間只要82.9萬起(含政府舊換新補助)! 最省的優惠給你大大的OUTLANDER!
  2. ECLIPSE CROSS不到百萬，晉階百萬 限時限量優惠價99.5萬起(含政府舊換新補助)。
  3. COLT PLUS 限時限量超省優惠，只要45.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。
COLT PLUS

52.9萬~56.9萬

  1. COLT PLUS限時限量優惠價45.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。
  2. 百萬豪華車等級電動尾門車型56.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】
  3. 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。
GRAND LANCER

64.2萬~80.2萬

  1. 全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價64.2萬元起。舊換新只要59.2萬。
  2. 22年式旗艦型全新搭載ADAS安全輔助系統，安全再提升；影音選配升級Panasonic 9吋觸控多媒體主機，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，行車更便利！
ZINGER

66.9萬~78.5萬

  1. ZINGER新登場，質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！
  2. 舊換新61.9萬元起，高額50萬0利率實施中！
ZINGER P/U

三開型 62.9萬

精采型 64.5萬

晶鑽型 68.5萬

  1. 舊換新57.9萬元起，高額50萬0利率實施中！
  2. ZINGER PICK UP 三開式貨台，不僅長車頭提升開車舒適性，三開式貨台讓您上、下貨更靈活！歡迎立即預約賞車~
  3. ZINGER PICK UP精采型、晶鑽型搭載智能駕駛輔助系統(ADAS)及盲區偵測警示系統(BSW)，採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，舒適性、安全性、專業質感大升級！專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，表現更多彩多姿！
  1. E-VERYCA
89.7萬起

  1. 電動商用車首選，二人座售價89.7萬，五人座93.9萬 (以上皆已扣除貨物稅補助)
  2. 安心充電升級方案(總價值5.5萬)：購車贈20米基本免費安裝及充電樁設備
  3. 購車送8年或16萬公里免費定期保養
  4. 高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多
中華菱利

  1. 中華菱利A190 舊換新42.9萬起
  2. 中華大菱利A210超能載
  3. 中華菱利A190塑鋁廂車型全新登場
  4. 限時贈送4年或12萬公里延長保固(市價最高6,000元)
  5. A190/A210 18萬12期0利率優惠實施中
  1. ADAS智能安全輔助系統(市值20,000元)，本月菱利A180/A190/A210享超優惠選購升級價
  2. 載重量950KG同級木床車最大
  3. 同級唯一4WD四輪傳動設定
  1. 本月領牌菱利A180/A190/A210車款，即可獲得一年免費試用衛星犬/中華汽車車隊管理系統(價值4800元，限量50台)
得利卡

  1. 三菱得利卡進化三級跳－動力提升／安全進階／外型進化
  2. 領先同級車 配備雙SRS
  3. ２萬１低頭款

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