熱愛汽機車！台科大生獲國內外大獎與外媒關注

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林御誠表示，自己從小就喜愛汽機車，在高中有一天放學時，路上一台藍寶堅尼呼嘯而過，看到這樣無懈可擊的車子，對它的設計大為震驚，當下竟背著書包、滿頭大汗的狂奔追著這輛跑車，甚至開啟他對設計的興趣，不僅選擇設計系就讀，更於就學時期一直投入汽機車設計。
他提到，「風之神」是透過搭載共振聲音管的電動機車，能將騎乘時伴隨的風轉化成聲音韻律，賦予電動車生命力。疫情之後，他希望能以心理層面出發，當人與人的互動性變少，當電動機車少了傳統機車一些換檔、減速的功能時，盼透過風管和聲音來強調互動，拉近距離。
他說，在「前衛設計思維與實務」的課堂上，是首次接觸虛擬實境（VR）設計，因為大型的產品設計比較難以1:1比例呈現，但透過虛擬實境設計可以省時、節省成本，還可以實際感受外觀、造型、比例、給人的感覺和樣子，也能模擬材質、模擬人坐在車子的感受等，對他在汽機車設計有很大的幫助。
賴彥亘與羅靖軒的電動機車作品「生活擴充載具」則是強調電動車相較於燃油機車，車體有更自由的空間配置與材質選用的特性，在沒有引擎、油、熱的狀態下，期望能發揮更多功能性、收納性與娛樂性，並透過不同的材質像是布料，增加設計性。
台科大表示，賴彥亘也是從小熱愛汽機車設計，有著自己的打檔車，他在大二的課堂上第一個機車設計作品「Streetfighter」Harley-Davidson哈雷概念車，近來引起外媒與台灣汽機車論壇的關注和討論，而林御誠的作品也曾被Yanko Design、Car Design World、Moto1.com等網站介紹，甚至超過數十個國家媒體的轉載。
林御誠說，Car Design World是自己從小看到大的網站；2位熱愛汽機車的學生都說，能看到自己的作品被介紹，引起討論，和得設計獎一樣是無比的肯定。