軒嵐諾將轉回強颱！氣象局「午夜恐發陸警」 2條件曝光
「軒嵐諾」颱風目前正在鵝鑾鼻的東方約430公里處，稍早從強颱轉為「中度颱風」後，最新觀測資料顯示，軒嵐諾強度仍持續減弱，近中心最大風速減至每秒45公尺，相當於14級風，速度則增快，以每小時6轉13公里速度向北北西轉北進行，路徑稍微偏東，七級暴風半徑維持250公里，但未來會持續擴大，中央氣象局表示，受到外圍環流影響，新竹以北的山區仍有局部大雨和豪雨發生的機率，其中又以宜蘭目前累積140毫米最多，未來預估暴風圈仍有擴大趨勢；此外，氣象局也提醒，民眾要需多注意強風和高浪；未來若軒嵐諾「路徑不變，暴風圈持續擴大」，氣象局午夜（23時至明日2時）也不排除發布陸上警報，若真的發布，新北市的東北角、宜蘭2地區可能是暴風圈觸陸的區域，影響最大。
氣象局預報中心課長林秉煜提到，受到外圍環流影響，且軒嵐諾仍在台灣東側，移動速度緩慢，因此目前為止的降雨大多落在北台灣，其中宜蘭累積140毫米最多，台北市137毫米、新北市125.5毫米、新竹市110毫米、桃園市94毫米；氣象局預估，未來24小時內，苗栗以北的山區會有更明顯降雨，累積達到200~340毫米，週五至週日（9/2～9/4）的總雨量也恐達400~700毫米，中南部地區下半天也開始會有雨勢出現。
至於颱風本身狀況，林秉煜提到，軒嵐諾強度雖然受到海水水溫降低、垂直風切影響持續減弱，但後續北上速度加快，經過海溫較高的區域仍會變強，目前預估「明晚有機會轉回強颱」；暴風半徑的部分，氣象局指出，中午與早上相比，暴風半徑沒有明顯擴大，但未來24~36小時內，約在3日20時，七級暴風半徑非常有機會擴張到300公里；路徑上，林秉煜強調，中午至0時移動都不明顯，會呈現原地打轉的情況，預計3日11時，軒嵐諾仍會在鵝鑾鼻的東方約430公里處，不過值得注意的是，氣象局強調，未來如果軒嵐諾「路徑不變，暴風圈持續擴大」，午夜（23時至明日2時）不排除發布陸上警報。
此外，軒嵐諾也將會替台灣地區帶強風和大浪，觀察預測上，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風；金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；浪高部分，台灣周遍的大多浪都已來到2米，其中馬祖、澎湖、基隆北海岸、東南部，甚至出現4米以上的浪高，呼籲民眾沒事千萬別前往海邊活動。