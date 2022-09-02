台泰攜手！泰國台灣形象展盛大開展

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黃志芳董事長開幕時化身智慧城市的工程師，伴隨無人機飛入，象徵未來社會正朝向智慧物聯網發展。因此，今年展覽以打造智慧城市與智慧製造為主軸，為台泰產業及智慧城市發展拓展更多可能性。
泰國致力推動促進生物經濟、循環經濟及綠色經濟的國家發展戰略，瞄準農業與食品、健康與醫療、生物能源、生物化學與材料、旅遊及創意經濟四大產業，產業總值為3.4兆泰銖（佔整體GDP約21%），被泰國視為疫後經濟復甦重要解方。臺灣在食品科技、醫藥生技及循環經濟等領域，都有創新技術及製造與國際行銷豐富經驗。
今年展會依據臺泰產業合作方向，訂定5大主軸，其中包括「智慧醫療」、「智慧製造」、「低碳經濟」、「內需消費」與「文化觀光」，帶來臺灣精品、淨零碳排、智慧醫療顯示科技主題等11個形象館以及電子資通訊與機電、農業及食品、機械與汽車零組件與生活風格4大產業區，共有189家企業透過精采的線上展示讓產品在泰國民眾的心中樹立高科技、高品質的優質形象。
本展除線上展出外，也在曼谷知名的購物中心Siam Paragon展出46家超過200項具臺灣特色的產品。中華電信提出符合跨國需求且可落地的「5G智慧解決方案」，導入物聯網、資訊安全、人工智慧、大數據等專業技術，實現智慧交通、智慧製造、遠距協作、智慧醫療等創新應用服務。 淨零碳排方面，環拓科技將廢輪胎裂解成具有綠色價值的「再生碳黑」，在材料循環性項目獲得C2C銀級的肯定。而在眾多醫療領域參展品項中，由上銀科技展示的「互動式下肢復健訓練機」，是專為有行走障礙或年長者設計的機器人輔助行走訓練設備，讓使用者在復健過程中更舒適、更安全, 亦符合泰國人口老化的醫療保健市場需求。而甫獲2022年金漾獎之創新商模季軍的「林鬍子（Lockists）」提出「智慧機車共享平台」與「智慧油門鎖」，以常見的後輪鎖為發想，結合聯網、警報、保管鑰匙等智慧功能，透過手機操作在無需改裝的前提下達成自動化共享。
除了展覽活動外，看準泰國製造業升級、自動化設備以及智慧醫療商機分別辦理2場線上「驅動智慧製造新革命」及「驅動智慧醫療新革命」的產品發表會，皆緊扣泰國產業發展主軸，促進臺泰產業交流。今年形象展洽談會獲得多家泰國大型商業集團的支持，其中包括泰國最大零售通路商CP ALL、泰國前三大電商平台JD Central、泰國最大醫療器材代理商BJC Healthcare、泰國SCG集團以及日本大型電信集團NTT泰國分公司等。