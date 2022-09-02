COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

LEXUS 小小插畫家活動 全台六場巡迴落幕

▲ LEXUS 小小插畫家活動 全台六場巡迴落幕
▲ LEXUS 小小插畫家活動 全台六場巡迴落幕

2GameSome - 有車賞

2022-09-02 12:25:01

Lexus 長期致力探索生活的無限可能，希望車主家族中每一個成員都能感受 Experience Amazing 的驚喜時刻。自 2019 年開始，特別為車主小朋友規劃「小小系列活動」，讓小朋友模擬扮演特定職業，大獲好評。8 月「小小插畫家」活動邀請知名圖文作家辛卡米克教導小朋友創作貼圖、上架平台，活動於 8 / 18 (四) 開始舉辦，共計 6 場次、120 位學員參加，於 8/28 (日) 圓滿落幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以自家養的貓為靈感設計多隻貓咪角色的辛卡米克老師，除了繪圖風格幽默有趣之外，教學風格同樣生動活潑。本次課程從繪畫軟體的使用原理、插畫設計的基本概念開始說起，為了讓小朋友更快進入狀況，辛卡米克老師大方分享了各種軟體工具及快捷鍵的使用秘技，並頻頻走下講台查看操作情況，協助各位學童解答疑惑。看著自己的手中一筆一筆畫出有趣可愛的圖樣，孩子們都感到相當興奮，不時喊著要跟助教、工作人員分享自己的繪圖成果，介紹自己的畫作意義與靈感來源，現場的氣氛相當熱絡。

由於課程中每位學員的繪畫程度不一，辛卡米克老師會採個別指導，看到尚未確定繪畫主題角色的小朋友，就會建議他們從身邊的事物開始觀察；若是學員較不擅長描繪表情與輪廓，則會以自己畫貼圖的經驗出發，給予實用的建議。歷經全台6場活動後，辛卡米克老師表示，小朋友的想像力與表現力，都讓他非常驚艷，看到許多有潛力的小小插畫家，期待他們都可以在插畫的世界裡，享受自由創作的快樂。

另外，辛卡米克也教導他們如何設計對白文字與情境，在小小學員繪製完體現個人風格的8張貼圖，再依序指引小朋友們替自己畫的貼圖取名、選擇風格，並指導大家把貼圖上架到 Line Creators Market。看著自己創作的貼圖呈現在網頁上的模樣，色彩豐富且各有特色，各位學員都非常有成就感，一旁的工作人員也不禁莞爾一笑。經過了本次的體驗活動，期許小朋友們回家後也能有動力繼續繪畫。

Lexus「小小插畫家」活動，讓小朋友不但能一窺專業職人的工作歷程，做中學、學中做，更能透過插畫來開啟不受囿限、天馬行空的靈感與想法，揮灑畫筆，畫出與眾不同的想像。「小小插畫家」活動全台6場次精采收官，收穫滿滿的回憶、笑聲，期待小小插畫家們持續創作各項作品，與 Lexus 一起展現Amazing 的無限創意。

高階車型增導航主機、漲幅 1 至 2 萬元，南陽實業公布 23 年式 Hyundai Tucson L 建議售價

保固加長、配備增添，中華三菱本月推休旅優購專案

【試駕】慢遊、熱血，Volkswagen Arteon 430 TSI R-Line Performance一手搞定

反應超乎預期，Luxgen《n⁷純電代言人》專案單日註冊人數破萬，將提前結束！

我是廣告 請繼續往下閱讀