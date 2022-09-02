▲ LEXUS 小小插畫家活動 全台六場巡迴落幕

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由於課程中每位學員的繪畫程度不一，辛卡米克老師會採個別指導，看到尚未確定繪畫主題角色的小朋友，就會建議他們從身邊的事物開始觀察；若是學員較不擅長描繪表情與輪廓，則會以自己畫貼圖的經驗出發，給予實用的建議。歷經全台6場活動後，辛卡米克老師表示，小朋友的想像力與表現力，都讓他非常驚艷，看到許多有潛力的小小插畫家，期待他們都可以在插畫的世界裡，享受自由創作的快樂。
另外，辛卡米克也教導他們如何設計對白文字與情境，在小小學員繪製完體現個人風格的8張貼圖，再依序指引小朋友們替自己畫的貼圖取名、選擇風格，並指導大家把貼圖上架到 Line Creators Market。看著自己創作的貼圖呈現在網頁上的模樣，色彩豐富且各有特色，各位學員都非常有成就感，一旁的工作人員也不禁莞爾一笑。經過了本次的體驗活動，期許小朋友們回家後也能有動力繼續繪畫。
Lexus「小小插畫家」活動，讓小朋友不但能一窺專業職人的工作歷程，做中學、學中做，更能透過插畫來開啟不受囿限、天馬行空的靈感與想法，揮灑畫筆，畫出與眾不同的想像。「小小插畫家」活動全台6場次精采收官，收穫滿滿的回憶、笑聲，期待小小插畫家們持續創作各項作品，與 Lexus 一起展現Amazing 的無限創意。