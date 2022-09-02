李奧納多才剛爆分手！秒搭22歲烏克蘭辣模　身分竟是人妻

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報導指出，該名和李奧納多同行的女生，是一名來自烏克蘭的模特兒貝瑞戈娃（Maria Beregova），更令人吃驚的是，女方年齡只有22歲，而且才剛結束一段婚姻而已，前夫是來自摩洛哥的30歲房地產富商，另外，22歲的瑪莉亞不僅成功符合「25歲年齡門檻」，身材高挑的她，更是李奧納多的理想對象，但目前兩人的關係仍未獲得證實。
而這名模特兒瑪莉亞貝瑞戈娃，日前才在IG上開放粉絲問答，原來她於2000年4月13日在烏克蘭基輔出生，後來才在瑞士長大，目前正住在倫敦念書和工作，身高為175公分，體重51公斤，身材纖瘦又高挑。
《NOWnews》先前報導，李奧納多與卡蜜拉在2018年認愛，當時已經交往一年的他們，戀情看似穩定，李奧納多甚至曾帶著女方出席2020年奧斯卡頒獎典禮， 這也是繼巴西超模吉賽兒後，第二位在奧斯卡典禮亮相的女友。
此外，今年7月李奧納多仍與卡蜜拉合體現身在加州馬里布，不過在8月卡蜜拉與母親在法國旅行時，卻未看見李奧納多在身邊，而且上週李奧納多才被目擊到與友人在洛杉磯用餐，也不見卡蜜拉隨行，才會讓外界認為兩人已經分手了。據悉，目前雙方的公關發言人都未對分手報導做任何回應。（編輯：詹鎰睿）