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李奧納多才剛爆分手！秒搭22歲烏克蘭辣模　身分竟是人妻

▲李奧納多才剛和25歲的前女友卡蜜拉分手，結果又被人目擊到，他和一名同樣是模特兒出身的22歲人妻約會中。（圖／美聯社）
▲李奧納多才剛和25歲的前女友卡蜜拉分手，結果又被人目擊到，他和一名同樣是模特兒出身的22歲人妻約會中。（圖／美聯社）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-02 12:51:282022-09-02 12:52:31

47歲的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonado DiCaprio），日前才被傳出和交往5年的辣模卡蜜拉摩隆尼（Camila Morrone）分手，而對方才剛滿25歲，依舊逃不過「年齡門檻」命運。怎料，事情才過沒幾天又再被爆出和新歡約會，更驚人的是女方也是模特兒，而且還是一名22歲的人妻。

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據《每日郵報》報導，李奧納多日前被傳出和卡蜜拉，於7月正式分手，但李奧納多卻也在同一月份被發現，與一群朋友到法國度假時，有位穿著黑色性感的女生也在裡面，甚至一同搭上豪華遊艇浪漫出遊，另從時間點來看，李奧納多才剛結束與卡蜜拉的戀情而已，結果就立刻展開與新歡的約會之旅。

報導指出，該名和李奧納多同行的女生，是一名來自烏克蘭的模特兒貝瑞戈娃（Maria Beregova），更令人吃驚的是，女方年齡只有22歲，而且才剛結束一段婚姻而已，前夫是來自摩洛哥的30歲房地產富商，另外，22歲的瑪莉亞不僅成功符合「25歲年齡門檻」，身材高挑的她，更是李奧納多的理想對象，但目前兩人的關係仍未獲得證實。

而這名模特兒瑪莉亞貝瑞戈娃，日前才在IG上開放粉絲問答，原來她於2000年4月13日在烏克蘭基輔出生，後來才在瑞士長大，目前正住在倫敦念書和工作，身高為175公分，體重51公斤，身材纖瘦又高挑。

▲李奧納多的22歲新歡辣模瑪莉亞。（圖／maria.beregova IG）
▲李奧納多的22歲新歡辣模瑪莉亞，擁有身高175公分、體重51公斤的纖瘦身材，（圖／maria.beregova IG）
《NOWnews》先前報導，李奧納多與卡蜜拉在2018年認愛，當時已經交往一年的他們，戀情看似穩定，李奧納多甚至曾帶著女方出席2020年奧斯卡頒獎典禮， 這也是繼巴西超模吉賽兒後，第二位在奧斯卡典禮亮相的女友。

此外，今年7月李奧納多仍與卡蜜拉合體現身在加州馬里布，不過在8月卡蜜拉與母親在法國旅行時，卻未看見李奧納多在身邊，而且上週李奧納多才被目擊到與友人在洛杉磯用餐，也不見卡蜜拉隨行，才會讓外界認為兩人已經分手了。據悉，目前雙方的公關發言人都未對分手報導做任何回應。（編輯：詹鎰睿）

▲卡蜜拉昨（30）日在社群平台PO出自拍照，似乎未受影響。（圖／翻攝自camilamorrone IG）
▲卡蜜拉近日才在社群平台PO出自拍照，看來心情似乎未受影響。（圖／翻攝自camilamorrone IG）

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