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心好累！上海開學要求狂篩檢　家長爆發「核酸焦慮」

▲由於政府堅持清零，中國許多地方的核酸篩檢站都大排長龍。資料照。（圖／美聯社）
▲由於政府堅持清零，中國許多地方的核酸篩檢站都大排長龍。資料照。（圖／美聯社）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-09-02 12:28:50

中國上海市9月1日迎來開學，但適逢新冠疫情又在各地陸續爆發，上海便要求中小學及幼稚園的學生，需持有24小時內核酸檢測陰性證明，還要符合「3天完成2次」核酸檢測的規定才能回校，開學後更得天天做核酸，在一定時間前回傳給老師，不只小區檢測點從早到晚都大排長龍，家長也大呼崩潰。

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綜合中媒報導，上海市中小學及幼稚園發給家長們通知，要求所有學生都必須在開學前3天（8月29日至31日）至少做2次核酸檢測，有的學校甚至要求必須是連續2天測核酸，2次都陰性的孩子才可以回校報到，由於排隊要時間，加上篩檢站開設時間不太固定，父母爺爺奶奶輪流出動，帶著孩子去做核酸。

有當地民眾在網路上抱怨，自己居住的小區排隊做核酸的人實在太多，掃碼的人原本想讓學生優先檢測，好趕得上第2天開學，結果許多排隊的成年人卻不同意，因為他們也急著要核酸證明，第2天才能去工作；一邊是生計、一邊是孩子的學習，雙方當場爆發爭吵。

更糟的是，開學前的「3天2檢」不是做了就沒事，開學後學生們每天都還要做1次核酸檢測，有的學校甚至還有升級版，要求1天2次之類的，把家長們直接看傻了眼。

在上海學生的家長群組裡，關於學生有沒有必要每天做核酸的討論進行得如火如荼，最讓家長頭疼的，是學校要求班主任必須在每天早上8點前，完成全班學生1人1檔的當日核酸報告登記，因此老師就要求家長必須在清早7點前，發送學生的核酸檢測結果截圖，有的家長加碼爆料，說自己甚至被要求清晨4點給老師發訊息，這對每天也要忙著出門上班的家長們來說，壓力實在太大。

雖然消息指出，在政策引發民怨後，有部分家長已收到學校通知，孩子每天的健康資訊改為正常不用傳，異常才傳，但每天做核酸的要求還是沒變，家長們都希望採樣點的開放時間、天數要求都可以更人性化，讓他們的「核酸焦慮症」可以有所緩解。

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