心好累！上海開學要求狂篩檢　家長爆發「核酸焦慮」

我是廣告 請繼續往下閱讀
有當地民眾在網路上抱怨，自己居住的小區排隊做核酸的人實在太多，掃碼的人原本想讓學生優先檢測，好趕得上第2天開學，結果許多排隊的成年人卻不同意，因為他們也急著要核酸證明，第2天才能去工作；一邊是生計、一邊是孩子的學習，雙方當場爆發爭吵。
更糟的是，開學前的「3天2檢」不是做了就沒事，開學後學生們每天都還要做1次核酸檢測，有的學校甚至還有升級版，要求1天2次之類的，把家長們直接看傻了眼。
在上海學生的家長群組裡，關於學生有沒有必要每天做核酸的討論進行得如火如荼，最讓家長頭疼的，是學校要求班主任必須在每天早上8點前，完成全班學生1人1檔的當日核酸報告登記，因此老師就要求家長必須在清早7點前，發送學生的核酸檢測結果截圖，有的家長加碼爆料，說自己甚至被要求清晨4點給老師發訊息，這對每天也要忙著出門上班的家長們來說，壓力實在太大。
雖然消息指出，在政策引發民怨後，有部分家長已收到學校通知，孩子每天的健康資訊改為正常不用傳，異常才傳，但每天做核酸的要求還是沒變，家長們都希望採樣點的開放時間、天數要求都可以更人性化，讓他們的「核酸焦慮症」可以有所緩解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。