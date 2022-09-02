逆風騎單車登記 黃秀芳諷王惠美：薪資倒數第2叫進步？
民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今騎單車前往選委會辦理登記，對於尋求連任的縣長王惠美，宣稱彰化已擺脫最低薪惡名，黃秀芳批評是口號治縣：「從倒數第1變倒數第2，也好意思拿來大聲宣傳、感到驕傲？」她強調身為台灣第一大縣，彰化人歷來都是在比拚第一名的。
黃秀芳今（2）日由兩位民進黨前縣長周清玉、魏明谷陪同辦理登記，一行人從競選總部出發，騎1.5公里到選委會，逢軒嵐諾颱風來襲，全程逆風上坡前行，許多熱情民眾在路旁揮舞旗幟大喊加油。
黃秀芳提出「拚經濟、好生活、顧環境」的3大主軸施政願景，並率「彰化隊」成員戳破象徵王惠美「口號治縣」的氣球。
黃秀芳說，彰化是6都以外台灣第1大縣，不僅是中小企業的原鄉，也是邁向建縣300年的古都。但王惠美保守施政，連「台灣燈會」都不敢舉辦，無法為彰化開創新局，導致縣政建設空轉4年、人口外移嚴重、淪為廢棄物傾倒天堂，「別人驕傲著家鄉進步，我們卻只能感嘆家鄉在退步」。
黃秀芳指出，彰化已連續3年淪為全國最低薪縣市，今年進步1名成為倒數第2，王惠美就拿來當政績，令人遺憾不解。她說：「自古以來我們彰化都是跟人家在比拚、爭第1名的！曾幾何時，擺脫最後1名變成倒數第2名，竟然可以拿來大聲宣傳、感到驕傲？」