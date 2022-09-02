要張善政誠實面對　鄭文燦：抄襲不會因提告而洗白

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面對張善政的提告，鄭文燦說，最佳的策略就是「誠實以對」，抄襲疑雲不會因為提告而洗白，也不會因為提告讓事件消失，更不會因為提告就獲得自己的清白，清白是要把證據攤在陽光下，民進黨並沒有主張張善政要退選，不過他有責任向社會說明為何會發生這樣不可思議的事。
鄭運鵬指出，透過媒體的爆料揭露跟對比，張善政的研究報告有複製貼上、有不引用出處，也有英翻中、簡轉繁，也有把農委會的報告拿來做為自己申請款項的研究案內容，這些都是不可思議、違反倫理的。他說，張善政當時在宏碁擔任副總、擔任計畫主持人，可能也有業績的壓力，但是宏碁這麼大的知名品牌、國際集團、台灣之光，是不需要用這種方式來請款。
鄭運鵬建議張善政，「我們怎麼做，我希望張善政就怎麼做」，若自己沒有能力去瞭解這個案子，可以開記者會面對媒體自己直播，把資料上傳雲端，給國人來檢驗，用這種方式同樣的標準來面對自己的案子。鄭運鵬認為，這才是面對市民知的權利、面對選舉的方法，用提告的方式我看起來是迴避。
鄭運鵬重申，他不會要求張退選，但張善政用提告的方式來轉移焦點，會讓人家以為張是不願意面對自己醜聞的人。同時他也呼籲張善政既然要參選市長，應提出「如何避免未來他擔任市長 ，在桃園市政府的採購研究案，發生像張善政副總這樣抄襲複製貼上來請款的弊端發生」的政見，向市民說明清楚。